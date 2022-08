Legia gości Szachtar. Ukraińcy zachwyceni: Najwyższy poziom

Kilkanaście dni temu Legia Warszawa poinformowała, że w związku z trwającą wojną w Ukrainie Szachtar Donieck swoje mecze domowe w Lidze Mistrzów będzie rozgrywał na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Teraz stołeczny klub poszedł dalej i użyczył też mistrzom Ukrainy własnego ośrodka treningowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

To właśnie w Legia Training Center Szachtar będzie się przygotowywał do meczów Ligi Mistrzów oraz krajowych rozgrywek. W Książenicach mecze młodzieżowej Ligi Mistrzów będzie też rozgrywał juniorski zespół mistrza Ukrainy.

- Legia Training Center to ceniony w Europie obiekt treningowy i badawczo-rozwojowy. Od jego otwarcia latem 2020 roku, przeprowadzono tu tysiące jednostek treningów, setki krajowych i międzynarodowych meczów młodzieżowych i seniorskich, a także inne, ważne wydarzenia, konferencje i eventy. Jesteśmy domem dla pierwszej drużyny Legii i zespołów Akademii, a teraz będziemy przez kilka miesięcy gościć FC Szachtara, który w tak trudnym dla tego klubu i całej Ukrainy czasie wybrał optymalną dla siebie lokalizację. To także efekt naszej szerszej współpracy i konsekwentnego wspierania Ukrainy - powiedział członek zarządu Legia Training Center Wojciech Rokicki, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

Spektakularny atak Sergio Higuity. Nowy lider 79. Tour de Pologne

Legia użyczyła Szachtarowi swojego obiektu

I dodał: - Na terenie Legia Training Center jest wszystko, czego potrzebujemy do przygotowań. Do naszego wyłącznego użytku będzie jedno boisko treningowe z nawierzchnią naturalną. Do dyspozycji będziemy mieć także halę sportową oraz siłownię o dużej powierzchni. Jest tu również wszystko, co potrzebne do regeneracji piłkarzy: basen, jacuzzi i sauny. Będziemy mogli korzystać z przestronnego biura i sali konferencyjnej, a nasz szef kuchni będzie pracował w najbardziej profesjonalnych warunkach.

- Infrastruktura LTC zapewni Szachtarowi możliwość prowadzenia procesu treningowego na najwyższym poziomie, a dogodna lokalizacja względem stadionu i lotniska zmniejszy czas poświęcony na logistykę. Chcemy podziękować władzom Legia Training Center za gościnność i udzieloną pomoc - powiedział dyrektor działu zarządzania sportem Szachtara Vitalii Khlyvniuk.

Jest reakcja PZPN na informacje ws. Jakuba Modera: To nie matematyka

"Legia Training Center jest zlokalizowane w jednej z najbardziej rozwijających się gmin w Polsce, Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą, zostało oddane do użytku w 2020 roku i jest oceniane jako jeden z najlepszych obiektów w tej części Europy. Składa się z 9 boisk piłkarskich (7 naturalnych i 2 sztucznych), a także z budynku o powierzchni 9000 m², w skład którego wchodzą m.in. kryta hala sportowa, prawie 400 m2 siłowni, gabinety odnowy biologicznej, medyczne, centrum badawczo-rozwojowe oraz inna infrastruktura najwyższej jakości" - czytamy na portalu Legia.com.

Na razie nie wiadomo, z kim Szachtar zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jej losowanie odbędzie się 25 sierpnia. Mistrz Ukrainy losowany będzie z trzeciego koszyka.