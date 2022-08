Rafał Wolski: reaktywacja. "Reprezentacja Polski nie ma takiego piłkarza"

Zespół prowadzony przez Pavola Stano wygrał wszystkie mecze w sezonie, zdobył dziesięć bramek i stracił tylko jedną - w starciu z Lechem Poznań (3:1). Spory wpływ na postawę drużyny z Płocka ma Rafał Wolski, który w wieku 29 lat przeżywa drugą młodość. We wspomnianym meczu z Lechem polski pomocnik najpierw dostrzegł Kristiana Vallo i zagrał mu piękną piłkę, a potem posłał bombę na bramkę strzeżoną przez Filipa Bednarka. Wolskiego ogląda się z wielką przyjemnością, a eksperci uważają, że to jest piłkarz na wielkie granie. Co zresztą potwierdza, jeśli tylko jest zdrowy.

Wolski mógł czynić wielkie rzeczy. Gdyby nie te kontuzje kolana

Pierwsze poważne problemy zdrowotne u Rafała Wolskiego rozpoczęły się w czerwcu 2012 roku, kiedy to przeszedł zabieg kontuzjowanej pięty po Euro 2012. Wtedy przerwa pomocnika od gry miała potrwać maksymalnie cztery tygodnie. Co prawda Wolski wówczas wrócił do treningów z Legią, ale ból powrócił. Finalnie rehabilitacja trwała do końca 2012 roku. Mimo tej kontuzji Wolski trafił do Fiorentiny, która zapłaciła Legii Warszawa niemal trzy miliony euro.

We Włoszech i Belgii urazy omijały Rafała Wolskiego szerokim łukiem, ale problem powrócił w Lechii Gdańsk. Pomocnik dwukrotnie zerwał więzadła krzyżowe w kolanie - najpierw pauzował od lutego do sierpnia 2018 roku, a potem od stycznia do lipca 2019 roku. Trzecia kontuzja pojawiła się już w Wiśle Płock na przełomie maja i czerwca 2020 roku, przez co Wolski znów wypadł z gry na kilka miesięcy. To właśnie to szklane zdrowie sprawiło, że Rafał nie podbił topowych zagranicznych lig. A papiery na to miał.

To u Macieja Skorży Wolski był liderem Legii. Ale mógł wybrać lepszy moment na transfer

Rafał Wolski zachwycał kibiców od samego początku, gdy zaczął grać w pierwszym zespole Legii Warszawa. Poruszał się po murawie z ogromną lekkością i każdy kontakt z piłką pokazywał, że mamy do czynienia z bardzo utalentowanym piłkarzem. Sam Maciej Skorża zauważał, że gdy nie miał Wolskiego do dyspozycji, to gra ofensywna Legii Warszawa wyglądała dużo słabiej. Od razu na myśl przychodzą też jego bramki z Podbeskidziem Bielsko-Biała (1:0) czy Lechią Gdańsk (3:0). Co jedna, to ładniejsza. Sezon 11/12, zwieńczony Pucharem Polski, był najlepszym w karierze Wolskiego, kiedy to strzelił osiem goli i zanotował trzy asysty w 32 meczach.

Ogromnym zaskoczeniem był moment transferu Rafała Wolskiego do Fiorentiny. Polski pomocnik nie grał przez siedem miesięcy i zdecydował się postawić kolejny krok w karierze, na co, jak się potem okazało, nie był kompletnie przygotowany. Zespół, prowadzony wówczas przez Vincenzo Montellę, walczył o awans do Ligi Mistrzów, a w środku pola do rywalizacji byli tacy zawodnicy, jak Borja Valero, Matias Fernandez, Alberto Aquilani czy David Pizarro. Ostatecznie Wolski zagrał tylko 16 meczów dla Fiorentiny, a potem lądował na wypożyczeniach w Bari i KV Mechelen, gdzie kompletnie się nie sprawdził.

Po nieudanej przygodzie za granicą Rafał Wolski zdecydował się na wypożyczenie do Wisły Kraków na drugą część sezonu 2015/2016 i szybko znów stał się gwiazdą ligi. Po sześciu meczach pomocnik miał trzy gole i pięć asyst - tak dobrych statystyk nie miał w żadnym innym klubie. Ostatecznie Wolski zakończył sezon z czteroma golami i dziewięcioma asystami i przeniósł się na stałe do Lechii Gdańsk. Pewien cykl w karierze został zamknięty.

Burzliwe rozstanie z Lechią i mocne słowa pod adresem Stokowca. Mógł grać u Jerzego Brzęczka w reprezentacji

Rafał Wolski występował w barwach Lechii Gdańsk w latach 2016-2020. Dzięki dobrej grze w pierwszym sezonie w barwach Lechii pomocnik zapracował sobie na powołanie do reprezentacji Polski na mecz z Rumunią w maju 2017 roku w ramach eliminacji do mistrzostw świata, ale ostatecznie nie zagrał z powodu kontuzji. Powrót do kadry stał się faktem pięć miesięcy później, gdzie zdobył bramkę w meczu z Armenią (6:1) w Erywaniu.

Już wtedy Rafał Wolski przyznał w rozmowie z Sport.pl, że chciałby ponownie spróbować swoich sił w zagranicznej lidze. - Chciałbym jeszcze wyjechać. Uważam, że tym razem byłoby mi dużo łatwiej wejść do zagranicznej drużyny. Kiedy ruszałem do Włoch byłem młodym chłopakiem zmagającym się z kontuzją. I nie dałem rady - mówił. Później przyszły jednak wspomniane kontuzje zerwanych więzadeł krzyżowych w kolanie, przez co Wolski wypadał z gry na wiele miesięcy. Rozstanie pomocnika z Lechią Gdańsk okazało się też bardzo burzliwe. Na początku 2020 roku Rafał Wolski, Artur Sobiech i Sławomir Peszko chcieli rozwiązać kontrakty z winy klubu z powodu braku spłaty zaległych pensji (przez trzy miesiące).

Wówczas Sport.pl informował, że decyzję o odsunięciu piłkarzy od treningów podjęły klubowe władze, a nie trener Piotr Stokowiec. Po czasie okazało się, że Stokowiec miał odradzać Jerzemu Brzęczkowi powołanie Wolskiego do reprezentacji Polski. - Można podejść do zawodnika, w cztery oczy powiedzieć "słuchaj, nie widzę cię w drużynie, nie jesteś mi potrzebny, szukaj sobie klubu". I OK. Jesteśmy dorośli, takie rzeczy przyjmuje się na klatę. Prezes mówił, że to decyzja trenera, trener, że decyzja prezesa. Takie sytuacje pokazują, jakim człowiekiem jest trener Stokowiec - tłumaczył Wolski w rozmowie z weszlo.com.

Ostatecznie Rafał Wolski rozwiązał kontrakt z Lechią Gdańsk z winy klubu i zdecydował się kontynuować swoją karierę w Wiśle Płock.

Renesans formy Rafała Wolskiego. Pavol Stano widzi go w reprezentacji Polski

Po tym, jak Rafał Wolski wrócił do gry po trzecim zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie, to znów zaczął zachwycać w Ekstraklasie. Dorobek Wolskiego z poprzedniego sezonu to cztery gole i siedem asyst w 26 meczach, dzięki którym Wisła zajęła szóste miejsce w lidze. Prawdziwą perełką była akcja indywidualna pomocnika ze spotkania z Górnikiem Łęczna (3:1), gdzie minął pięciu przeciwników i podał do Łukasza Sekulskiego, który miał przed sobą pustą bramkę.

Teraz to 29-latek jest jednym z głównych tenorów płocczan na początku sezonu i przeżywa absolutny renesans formy. Wolski radzi sobie w Płocku na tyle dobrze, że Pavol Stano wciska go do reprezentacji Polski. - To piłkarz potrafiący zrobić z piłką wyjątkowe rzeczy, niezwykle kreatywny. Moim zdaniem kadra w tej chwili takiego nie ma i na pewno Rafał dałby jej coś nowego - mówił w rozmowie z "Super Expressem".

Jeszcze w poprzednim sezonie temat Rafała Wolskiego w kadrze był tematem rozmowy pomiędzy Czesławem Michniewiczem a Maciejem Bartoszkiem. Wtedy selekcjoner mówił, że "nie może powołać piłkarza po dwóch świetnych meczach w Ekstraklasie". Jeśli Wolski zagra bardzo dobrą rundę w Ekstraklasie i nie będą mu doskwierać urazy, to nie należy wykluczać, że pomocnik Wisły Płock powalczy o miejsce w samolocie na mistrzostwa świata w Katarze.