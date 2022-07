Lechia bez Kuciaka. Dwa tygodnie czy pięć? Jeszcze się okaże

Dusan Kuciak występuje w barwach Lechii Gdańsk od lutego 2017 roku, kiedy to odszedł na zasadzie wolnego transferu z Hull City. Od tego czasu słowacki bramkarz zagrał w niemal 180 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach w barwach Lechii, w których zanotował aż 55 czystych kont. 37-latek nie znalazł się w kadrze Lechii Gdańsk na mecz z Widzewem Łódź w trzeciej kolejce Ekstraklasy. Wszystkie wątpliwości rozwiał trener Tomasz Kaczmarek.

Przymusowa przerwa Dusana Kuciaka. Może nie zagrać nawet przez pięć tygodni

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii Gdańsk, rozmawiał z Canal+ Sport przed meczem z Widzewem Łódź. Szkoleniowiec odniósł się do absencji Dusana Kuciaka i zdradził, jak długo może potrwać przerwa bramkarza od gry. - Dusan ma kontuzję ręki, która pojawiła się przed rewanżowym meczem z Rapidem. Kuciak musi to wykurować. Okaże się, czy to będą dwa tygodnie przerwy, czy też pięć. Ale Dusan jest dla nas ważnym zawodnikiem - powiedział.

Przy okazji wspomnianego meczu z Rapidem Wiedeń pojawiały się plotki, że Dusan Kuciak zagrał w tym spotkaniu na własną prośbę, mimo stwierdzonej kontuzji. Słowak unikał też odpowiedzi na pytania zadane przez dziennikarzy na ten temat. Miejsce Kuciaka w meczu z Widzewem Łódź zajął Michał Buchalik, a Tomasz Kaczmarek przyznał, że jest spokojny o jego występ, ponieważ bramkarz ma duże doświadczenie w Ekstraklasie - konkretniej 150 meczów.

Uraz Dusana Kuciaka oznaczał też wstrzymanie możliwego wypożyczenia Antoniego Mikułko. Kontrakt Kuciaka z Lechią Gdańsk jest ważny do końca czerwca 2024 roku.