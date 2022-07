Papszun krytykuje: To obrazuje, jak logiczny i sensowny jest ten przepis

Przed niedawno rozpoczętymi rozgrywkami Ekstraklasy przepis o młodzieżowcu został zmieniony. Teraz zespoły nie muszą już wystawiać w każdym meczu zawodnika poniżej 22. roku życia, ale są zobowiązane, aby piłkarze o statusie młodzieżowca mieli na koncie rozegrane łącznie 3000 minut w danym sezonie. Jeśli kluby nie wywiążą się z tego, zostanie na nie nałożona kara w wysokości od 500 tysięcy do trzech milionów złotych.

Marek Papszun krytykuje przepis o młodzieżowcu. "Europejskie puchary pokazały, jak logiczny i sensowny jest ten przepis"

Zasada o młodzieżowcu jest bardzo krytykowana przez polskie środowisko piłkarskie. Na ten temat wypowiedział się trener Rakowa Częstochowa Marek Papszun. - Europejskie puchary pokazały, jak stawiamy na młodzieżowców. Cztery drużyny wyszły na boisko bez żadnego młodzieżowca. To obrazuje, jak logiczny i sensowny jest ten przepis. Po prostu ci młodzieżowcy grają na siłę. Ale my nie będziemy tak do tego podchodzić, nie będziemy stawiać na zawodnika, który jest słabszy - powiedział Papszun w rozmowie z Canal + Sport.

Papszun nie jest jedynym trenerem, który poruszył temat wspomnianej reguły. Szkoleniowiec Wisły Płock Pavol Stano nie jest przeciwnikiem tego przepisu, ale krytycznie podchodzi do jego zmian. - Mówiłem już wcześniej, ale powtórzę, że kombinowanie z tym przepisem jest bezsensowne. Otwiera to furtkę dla bogatszych klubów, które nie będą musiały przestrzegać tego przepisu. My w tym momencie chcielibyśmy grać z młodzieżowcem w składzie w każdym meczu i nie chcemy płacić - powiedział Słowak w wywiadzie udzielonym WP Sportowym Faktom.

Wcześniej zmiany w przepisie skomentował również były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Modyfikacja tego przepisu, zrobiona na kolanie, na przysłowiowe pięć minut przed rozgrywkami, która przewiduje, że w ogóle można go nie realizować, jest trochę dziwna. Nie jest to jasne i przejrzyste - wyznał Boniek w rozmowie ze Sport Interią.

