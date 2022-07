Pech Lecha Poznań nie ma końca. Kolejny piłkarz kontuzjowany

Lech Poznań kiepsko rozpoczął obecny sezon Ekstraklasy. Mistrz Polski ma za sobą dopiero jeden mecz ze Stalą Mielec, który zakończył się jego porażką 0:2. Ponadto wielu piłkarzy poznańskiego klubu narzekało ostatnio na problemy zdrowotne. Są to między innymi Lubomir Satka, Maksymilian Pingot i Alan Czerwiński.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosowski aż podrapał się po brodzie. Jednoznacznie o karierze Boruca

Problemy kadrowe Lecha Poznań. Kolejny piłkarz kontuzjowany

Na tym problemy kadrowe w Lechu się nie kończą. Jak donosi portal Meczyki.pl, Artur Rudko doznał urazu pachwiny podczas meczu z Dinamem Batumi w eliminacjach Ligi Konferencji. Zdaniem dziennikarzy, Ukrainiec ma być niedostępny do gry przez około dwa-trzy tygodnie. W niedzielnym starciu z Wisłą Płock w trzeciej kolejce Ekstraklasy jego miejsce między słupkami zajmie Filip Bednarek.

Dani Olmo popisał się swoim sprytem. Piłkarz Bayernu wykiwany jak na podwórku [WIDEO]

Trener van den Brom nie będzie mógł skorzystać także z kilku innych zawodników. W meczu z Wisłą zabraknie Bartosza Salamona, który od kilku miesięcy leczy uraz, i kontuzjowanego Adriela Ba Loua. Niepewny jest także występ Radosława Murawskiego, Antonio Milicia oraz Afonso Sousy. Wymieniona trójka zawodników narzeka na mniej poważne urazy, przez które nie poleciała do Gruzji na spotkanie z Dinamem.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Artur Rudko został wypożyczony do Lecha Poznań z Metalista Charków w czerwcu tego roku. Jego przygoda z mistrzem Polski nie rozpoczęła się najlepiej. Bramkarz popełnił trzy poważne błędy w rewanżowym meczu z Karabachem w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów i przyczynił się do wysokiej porażki (1:5) swojej drużyny. Po tym spotkaniu występ Ukraińca był bardzo krytykowany przez kibiców i ekspertów. - Przebieraniec i tyle. Dobrą pracę wykonał agent. Pod blokiem można znaleźć lepszego łapacza - w takich słowach ocenił bramkarza Lecha Łukasz Gikiewicz.

Nagroda "Kickera" nie dla Lewandowskiego. Eksperci wyżej ocenili Nkunku