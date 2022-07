Raków Częstochowa największe sukcesy notuje od 2021 roku. W ubiegłym roku częstochowianie wywalczyli Puchar Polski oraz Superpuchar Polski, a także zajęli drugie miejsce w Ekstraklasie. W 2022 roku dokonali tego samego. Teraz są także na bardzo dobrej drodze do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W przedostatniej rundzie eliminacyjnej zmierzą się ze Spartakiem Trnava.

Sebastian Madera wzoruje się na Marku Papszunie. I uważa, że to najlepszy trener świata

Wicemistrz Polski od 2016 jest prowadzony przez Marka Papszuna. To właśnie ten trener najpierw wprowadził Raków do Ekstraklasy, a później doprowadził do czołówki ligi. Zdaniem Sebastiana Madery, a więc byłego piłkarza kilku klubów z polskiej ligi między innymi Jagiellonii, Lechii Gdańsk czy Zagłębia Lubin, Marek Papszun to najlepszy szkoleniowiec na świecie.

- Tak, śmieją się ze mnie koledzy, że tak uważam, ale to wynika z tego, co widzę na boisku. Raków pod względem organizacyjnym jest na światowym topie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością - odpowiedział były obrońca zapytany w wywiadzie dla portalu weszło.com o to, czy Marek Papszun to najlepszy trener na świecie.

Madera od kilku lat zajmuje się pracą trenerską w akademii Widzewa Łódź. Podkreślił, że w pracy wzoruje się na trenerze Rakowa Częstochowa. - Nie miałem nigdy z nim styczności, ale muszę przyznać, że moim największym mentorem jest Marek Papszun. Od momentu, kiedy zagłębiłem się w pracę trenera, zacząłem pochłaniać sporo wiedzy, analizować i przekładać na boisko w akademii Lecha czy Widzewa to muszę powiedzieć, że największe piętno odcisnął na mnie Raków Częstochowa.

Raków Częstochowa walczy o fazę grupową Ligi Konferencji Europy

Raków Częstochowa po wyeliminowaniu kazachskiej FK Astany w kolejnej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy zmierzy się z Spartakiem Trnavą. Mecze odbędą się 4 i 11 sierpnia. W przypadku awansu, w ostatniej rundzie eliminacyjnej na zespół Marka Papszuna czekać będą silne zespoły. Wśród potencjalnych rywali wicemistrza Polski w 4. rundzie znajdują się między innymi Villarreal, West Ham United czy też 1. FC Koeln.