Augustyniak podpisał trzyletni kontrakt i ma już numer na koszulce

Pierwsze przesłanki o możliwym podpisaniu kontraktu przez Legię Warszawa z Rafałem Augustyniakiem pojawiły się kilka dni temu. W czwartek media zgodnie informowały, że transfer jest już praktycznie na ostatniej prostej. Dziś reprezentant Polski przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z polskim klubem - przekazał na Twitterze Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii.

Rafał Augustyniak piłkarzem Legii Warszawa. Potwierdzają się doniesienia

Według źródła Augustyniak podpisał trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. "W Legii ma zagrać z numerem 8" - podkreśla dziennikarz na Twitterze, co kilka godzin później potwierdziła Legia Warszawa. Wcześnie opublikowano w mediach społecznościowych tajemnicze wpisy.

W końcu Legia oficjalnie ogłosiła transfer Augustyniaka. - To jedna z najważniejszych decyzji klubu w letnim oknie transferowym. Pozyskaliśmy zawodnika o mocnej sferze mentalnej oraz osobowości lidera na boisku i w szatni, który będzie dawał pewność siebie i stabilizację zespołowi. Rafał ma te cechy, wyróżnia się również bardzo dobrymi wartościami motorycznymi i może występować na dwóch pozycjach: defensywnego pomocnika lub środkowego obrońcy - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa. Jacek Zieliński.

Zdaniem piłkarza dzięki Zielińskiemu obu stronom udało się osiągnąć porozumienie, choć nie był to jedyny aspekt. - Skłoniła mnie do tego sytuacja rodzinna. Moja żona jest w ciąży. Tak naprawdę za cztery tygodnie będę ojcem. Chciałem wrócić do Polski i być blisko wychowywania dziecka - mówił po podpisaniu kontraktu.

Rafał Augustyniak dołączył do Legii Warszawa za darmo. Wcześniej był związany z rosyjskim Uralem Jekaterynburg, dla którego zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst w 87 meczach. Zdecydował się jednak odejść z klubu po tym, jak Rosja przeprowadziła zbrojny atak na Ukrainę. Od kilku tygodni pozostawał więc wolnym zawodnikiem.

Legia Warszawa nie była jego jedyną opcją. Miał oferty z Rosji, Arabii Saudyjskiej czy angielskiej Championship (Birmingham City). Postawił na ekstraklasę wierząc, że w tym miejscu będzie mu łatwiej o powołanie od selekcjonera reprezentacji Polski na zbliżające się mistrzostwa świata w Katarze.

28-letni Augustyniak bardzo dobrze zna polskie boiska. Zanim wyjechał do Rosji, występował w barwach Miedzi Legnica, Jagiellonii Białystok, Widzewa Łódź czy Pogoni Siedlce. Miał też krótki epizod w Wigrach Suwałki. W ekstraklasie rozegrał 46 meczów, w których strzelił dwa gole i dołożył trzy asysty. W I lidze zaś wystąpił w 90 spotkaniach, a jego statystyki to sześć bramek i pięć asyst.