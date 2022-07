Legia na kolanach, a trener zaskakuje. Tak Runjaic ocenił klęskę z Cracovią

W piątkowy wieczór Legia Warszawa została rozbita przez Cracovię 0:3. I choć to podopieczni Kosty Runjaicia częściej znajdowali się przy piłce (69 do 31 procent), to nie potrafili tego wykorzystać. Co więcej, to przeciwnicy stwarzali więcej groźnych sytuacji pod bramką rywali. Świadczy o tym także jedna ze statystyk. Legia oddała zaledwie jeden celny strzał, przy siedmiu ze strony krakowskiej drużyny. Tym samym klub ze stolicy Polski zanotował pierwszą porażkę w tym sezonie. Wcześniej warszawiacy zremisowali z Koroną Kielce 1:1 i zwyciężyli w starciu z Zagłębiem Lubin 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Kosta Runajić spokojny przed kolejnymi meczami. "Jestem przekonany, że zrobimy progres"

Wielu ekspertów skrytykowało po meczu postawę piłkarzy Legii. Odmienne zdanie na temat gry stołecznego zespołu miał trener Runjaic. 51-latek stwierdził, że drużyna zaprezentowała się na boisku lepiej, niż wskazuje na to końcowy rezultat.

- Wynik nie odzwierciedla przebiegu meczu, ale akceptuję go. Jestem bardzo zadowolony, że zespół walczył do końca, mimo niekorzystnego wyniku. Oczywiście, mogliśmy stworzyć więcej szans pod bramką Cracovii, ale to cały czas jest progres. W polu karnym przeciwnika musisz być cierpliwy i podejmować dobre i skuteczne decyzje. Musimy mieć także zawodników z odpowiednimi umiejętnościami z przodu. Jestem spokojny i przekonany, że zrobimy progres w tym kierunku. Co więcej, owy progres widziałem także dzisiaj - podkreślił szkoleniowiec.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Strzelił zwycięskiego gola i zaraz wyleciał z boiska. Ekstraklasa [WIDEO]

Runjaic podziękował także kibicom za wsparcie i zapewnił, że postara się jak najlepiej przygotować drużynę do kolejnych spotkań ligowych. - Dziękuję sympatykom Legii za okazane nam wsparcie i doping. Każdy z nich zobaczył dziś zespół, który nie jest w najlepszej formie, ale trzeba dodać, że nie jest z nim aż tak źle. Moim celem jest przede wszystkim odświeżenie drużyny. Muszę także dodać jej pewności siebie i odpowiednio przygotować do następnych spotkań. Zrobimy wszystko, by dobrze zaprezentować się na boisku, a co najważniejsze, wygrać - zakończył trener Legii.

W kolejnym spotkaniu piłkarze ze stolicy Polski zmierzą się z Piastem Gliwice. To spotkanie odbędzie się w piątek 5 sierpnia o godzinie 20:30. Aktualnie warszawiacy znajdują się na 5 miejscu w tabeli ekstraklasy z czteroma punktami na koncie. Na czele klasyfikacji widnieje Cracovia, która do tej pory zgromadziła komplet punktów. Oprócz wygranej z Legią, podopieczni Jacka Zielińskiego triumfowali także w starciu z Górnikiem Zabrze (2:0) i Koroną Kielce (2:0). Jak powiedział przed kilkoma dniami prezes krakowskiego klubu Janusz Filipiak, celem drużyny na ten rok jest mistrzostwo Polski. I jak na razie są na jak najlepszej drodze do realizacji tego planu.

TVP pokaże mecze Lecha i Rakowa w el. LKE