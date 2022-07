Trzy ciosy, Legia na kolanach. Gospodarze zostają liderem z kompletem 9 pkt

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz wyjaśnia hejterów. "Jest coraz gorzej"

W pierwszej połowie nie działo się zbyt wiele. W 20. minucie sędzia Damian Kos musiał przerwać na chwilę spotkanie, bo kibice odpalili race, a siwy, gęsty dym zakrył boisko i nic nie było widać. Po wznowieniu gry fantastyczną paradą popisał się Kacper Tobiasz, który obronił mocny strzał Otara Kakabadze. Na gola trzeba było czekać do 38. minuty. Jakub Myszor popędził prawym skrzydłem i wycofał piłkę na 16. metr do 20-letniego Michała Rakoczego, który huknął nie do obrony. I choć to Legia częściej utrzymywała się przy piłce, to wiele z tego nie wynikało. Goście grali zbyt ślamazarnie i zbyt przewidywalnie. Cracovia schodziła na przerwę z jednobramkowym prowadzeniem.

Tuż po przerwie Paweł Wszołek zagrał ręką we własnym polu karnym, a sędzi wskazał na jedenasty metr. Do piłki podbiegł Patryk Makuch i pewnym strzałem pokonał bramkarza. Zrobiło się 2:0. W doliczonym czasie gry na 3:0 podwyższył Benjamin Källman.

Zespołowi Jacka Zielińskiego należą się ogromne brawa, a postawę Legii lepiej przemilczeć. Niech wystarczy informacja, że w całym meczu oddali zaledwie jeden celny strzał. Dla porównania: Cracovia oddała ich siedem. I choć rzadziej była przy piłce (31 do 69 procent), to była znacznie konkretniejsza.

Zagłębie Lubin w końcu wygrało

Po porażce z Legią (0:2) i bezbramkowym remisie ze Śląskiem, drużyna Piotra Stokowca pokonała na wyjeździe Piasta Gliwice. Jedyną bramkę w meczu zdobył Tornike Gaprindaszwili, który popisał się mierzonym uderzeniem z prawej strony pola karnego. Początkowo sędzia dopatrzył się spalonego, ale po analizie VAR gola uznał.

Trzy minuty później Gaprindaszwili ujrzał czerwoną kartkę za spóźniony wślizg. Zagłębie ma na koncie cztery punkty i jest szóste, a Piast jest ostatni w tabeli, bo przegrał wszystkie mecze. W następnej kolejce Zagłębie zagra z Lechem Poznań, z kolei Piast zagra z Legią.

Stołeczny klub zajmuje piąte miejsce i traci pięć punktów do Cracovii, która jest liderem (9 pkt).