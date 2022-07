Wiadomo, kto pokaże mecze Lecha i Rakowa w el. LKE. Oficjalnie

Pogoń, która przed tygodniem zremisowała w Szczecinie 1:1 z duńskim Broendby, w rewanżu przegrała aż 0:4 i odpadała w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. - Co my robimy na stadionie Broendby. Słów brakuje, co wyczyniają dzisiaj gracze Pogoni - wściekle krzyknął komentujący to spotkanie w TVP Sport Sławomir Kwiatkowski. - Tak zagrać tę piłkę... Przecież to jest katastrofa - dopowiedział od razu nieco spokojniejszym głosem Kazimierz Węgrzyn. W Europie nie będziemy też oglądali Lechii Gdańsk, która odpadła z Rapidem Wiedeń, choć akurat do piłkarzy Tomasza Kaczmarka można mieć mniej pretensji, bo ich nieco wyrolował sędzia. Na polu walki pozostały tylko dwie polskie drużyny: Raków Częstochowa oraz mistrz kraju - Lech Poznań.

Raków i Lech w TVP

Raków Częstochowa rozprawił się w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy z FK Astaną. W dwumeczu wicemistrzowie Polski wygrali 6:0. W kolejnej fazie zmierzą się ze Spartakiem Trnavą. Z kolei Lech pokonał w dwumeczu Dinamo Batumi 6:1 (5:0 i 1:1) i teraz jego rywalem został Vikingur, czyli sześciokrotny mistrz Islandii.

Pierwsze spotkanie odbędzie się na Islandii 4 sierpnia o godzinie 21:30. Rewanż tydzień później w Poznaniu o godz. 21:30. Zarówno 4.08 jak i 11.08 swoje mecze będzie rozgrywał też Raków, ale o wcześniejszych porach - oba mecze od godz. 18:30. Wszystkie cztery spotkania zostaną pokazane w TVP.

Mecze Lecha będzie można obejrzeć na kanale TVP 2, a starcia Rakowa na TVP Sport.