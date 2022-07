Legia Warszawa pozyskuje reprezentanta Polski. Hit transferowy

Legia Warszawa rozstała się z Mateuszem Wieteską w letnim oknie transferowym i sprzedała go do Clermont Foot za 1,3 miliona euro. Ta decyzja klubu oznaczała, że dyrektor sportowy, czyli Jacek Zieliński, musiał poszukać następcy Polaka na rynku. Ostatnie doniesienia wskazywały na to, że Legia sprowadzi dwóch środkowych obrońców - Aleksandara Radovanovicia z KV Kortrijk oraz Davida Batesa z Aberdeen.

Hit transferowy Legii Warszawa. Wezmą reprezentanta Polski

Portale meczyki.pl i interia.pl zgodnie informują, że Rafał Augustyniak ma zostać nowym zawodnikiem Legii Warszawa. Negocjacje pomiędzy obiema stronami są bardzo zaawansowane, a szanse do osiągnięcia porozumienia są bardzo duże. Pomocnik miał oferty z Rosji, Arabii Saudyjskiej czy angielskiej Championship (Birmingham City), ale woli wrócić do Polski i walczyć o powołanie na mistrzostwa świata w Katarze. Gdyby Augustyniak zdecydował się na grę w Arabii Saudyjskiej, to praktycznie mógłby zapomnieć o grze na mundialu. 28-latek jeszcze dziś ma przejść testy medyczne.

Decyzja związana z Rafałem Augustyniakiem oznacza, że David Bates nie dołączy do Legii Warszawa. Szkocki obrońca miał kosztować 250 tysięcy euro plus bonusy i też przeszedł pozytywnie testy medyczne, ale klub ze stolicy Polski mu podziękował. Na ten moment nie wiadomo, czy Legia zrezygnuje także z Aleksandara Radovanovicia. Augustyniak zadebiutował w reprezentacji Polski w marcu 2021 roku w meczu z Anglią (1:2) za kadencji Paulo Sousy.

Rafał Augustyniak był związany w latach 2019-2022 z rosyjskim Uralem Jekaterynburg, dla którego zdobył dziewięć bramek i zanotował sześć asyst w 87 meczach. Polski pomocnik jednak zdecydował się nie zostawać dłużej w Rosji. - Rozmawiałem z moją żoną i ze względu na sytuację polityczną nie możemy zostać w Rosji. To trudna decyzja, bo chciałem dalej grać w Uralu. Bardzo dziękuję za te trzy lata, powodzenia - powiedział Augustyniak.