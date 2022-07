Półfinalista Ligi Mistrzów na drodze Rakowa Częstochowa. Potencjalni rywale

Raków Częstochowa rozprawił się w 2. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy z FK Astaną. W dwumeczu wicemistrzowie Polski wygrali 6:0. W kolejnej fazie zmierzą się ze Spartakiem Trnavą, ale poznali już potencjalnych rywali w ostatniej rundzie.

Raków Częstochowa poznał potencjalnych przeciwników w 4. rundzie eliminacji do LKE. Wielkie kluby

Jeśli Raków Częstochowa wyeliminuje słowacki Spartak, to w 4. rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy nie będzie mieć łatwego zadania. Na ostatniej prostej przed fazą grupową na częstochowian czekać będą wielkie marki. Jednym z potencjalnych rywali wicemistrzów Polski jest Villarreal, który w zeszłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. Raków może trafić też na Brondby Kopenhaga, które wyeliminowało wczoraj Pogoń Szczecin czy też Rapid Wiedeń, który ograł Lechię Gdańsk.

Oprócz Duńczyków zespół z Częstochowy może zmierzyć się w ostatniej rundzie z takimi zespołami jak choćby West Ham United, 1. FC Koln czy też Fiorentina. Na zwycięzcę dwumeczu Raków - Spartak trafić będzie mógł także przegrany z pary eliminacji do Ligi Europy AEK Larnaka - Partizan Belgrad.

Potencjalni rywale Rakowa Częstochowa w 4. rundzie eliminacji do LKE:

Villarreal

Brøndby IF / FC Basel

Slavia Praga / Panathinaïkos Ateny

Kuopion PS/ Young Boys Berno

Dundee United FC / AZ Alkmaar

Breiðablik / Istanbul Basaksehir FK

Maccabi Tel Awiw / Aris Saloniki

AEK Larnaka / Partizan Belgrad (przegrany)

West Ham United FC

Molde FK / Kisvarda FC

Zoria Ługańsk / Universitatea Craiova

APOEL Nikozja / Kyzył-Żar Petropawł

DAC 1904 Dunajská Streda / FCSB Bukareszt

Nefticz Baku / Rapid Wiedeń

Fiorentina Florencja

1.FC Köln

Fenerbahçe Stambuł/ 1.FC Slovácko Uherské Hradište (przegrany)

Losowanie par 4. rundy eliminacji odbędzie się we wtorek 2 sierpnia.

