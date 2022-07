Rosjanin ma żal do Polaków. Czuje się pokrzywdzony: Miałem wspaniałe życie

Rosjanie zaatakowali Ukrainę pod koniec lutego i od tamtej pory są wykluczeni z międzynarodowego sportu. Władze niemal wszystkich federacji zakazują startów sportowcom z Rosji i Białorusi lub, w najlepszym dla nich przypadku, nakazują starty pod neutralną flagą, bez hymnu i używania barw rosyjskich.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Tak jest m.in. w piłce nożnej. FIFA stanowczo potępiła Rosjan, wykluczając reprezentację z walki o udział w mistrzostwach świata, które w listopadzie rozpoczną się w Katarze. Rosjanie robią co mogą, by pokazać, że sytuacja wygląda inaczej, a świat z radością przyjmie z powrotem rosyjskich sportowców.

Kuciak rozżalony po porażce Lechii: Pan w niebieskiej koszulce zawalił

Żygulow czuje się pokrzywdzony przez Polskę

W wielu klubach rozwiązano kontrakty z rosyjskimi piłkarzami. Ilja Żygulow, były już piłkarz Zagłębia Lubin, opowiedział w rozmowie z rosyjskimi mediami o tym, jak potraktowano go w Polsce po wybuchu wojny w Ukrainie. - Dopóki nie interesowałem się polityką, miałem wspaniałe życie. Ale musiałem to zrobić. Zostałem zmuszony do wyjazdu z Polski i opuszczenia Zagłębia, choć nie zrobiłem nic złego. Musiałem tylko dlatego, że jestem rosyjskim piłkarzem - powiedział w rozmowie z matchtv.ru.

Rosjanie nadal używają nazwy "operacji specjalnej", odnosząc się do tego, co dzieje się w Ukrainie. - Gdy dowiedziałem się o rozpoczęciu operacji specjalnej, zacząłem śledzić informacje o niej. To było trudne, bo w Polsce były pewne informacje, w Rosji inne, a w innych miejscach jeszcze inne - dodał Żygulow.

- To dotknęło nasze drużyny, kadrę. To złe, że polityka tak bardzo ingeruje w sport. Zostaliśmy usunięci ze sportu, ale w tym samym czasie współpracujemy z Europą, dostarczając gaz - zakończył rosyjski piłkarz.

Błaszczykowski odchodzi z Wisły Kraków. Zmiany w klubie, nowy prezes

Żygulow trafił do Polski pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Wystąpił w Zagłębiu Lubin łącznie w 15 spotkaniach. W tym czasie zanotował 2 asysty.