Dusan Kuciak rozżalony po porażce Lechii Gdańsk. Znalazł winnego: Zawalił

Choć to Rapid Wiedeń był faworytem dwumeczu, to po bezbramkowym remisie tydzień temu w stolicy Austrii wydawało się, że Lechia ma szansę powalczyć o awans do kolejnej rundy Ligi Konferencji Europy. I rzeczywiście piłkarze prowadzeni przez Tomasza Kaczmarka nie przynieśli wstydu także w rewanżu. Mimo to przegrali z Rapidem. Po meczu sporo mówi się jednak o postawie sędziego w spotkaniu gdańszczan.

Lechia Gdańsk przegrywa z Rapidem Wiedeń. Sporo błędów arbitra. Dusan Kuciak komentuje

Już w 16. minucie meczu Rapid Wiedeń otrzymał rzut karny, po tym jak Jakub Kałuziński faulował Guido Burgstallera. Powtórki pokazują jednak, że Austriacy powinni otrzymać tylko rzut wolny. Napastnik Rapidu był faulowany przed polem karnym. Niestety na meczach eliminacji do Ligi Konferencji nie ma systemu VAR, więc sędzia nie miał możliwości zweryfikowania swojej decyzji. Do jedenastki podszedł Marco Grull i pokonał Dusana Kuciaka, który był jednak bliski skutecznej interwencji. Po meczu słowacki bramkarz wyszedł do dziennikarzy i nie krył żalu po porażce.

- Boli mnie to, że to nie było tak, że przegraliśmy, bo przeciwnik był lepszy. My pokazaliśmy, że nas stać nawet z mocnymi przeciwnikami na granie jak równy z równym. Mnie to boli, bo ten pan w niebieskiej koszulce dzisiaj zawalił. Nie chcę mówić, że on jest winny. On zawalił, my też zawaliliśmy przy pierwszej, czy drugiej bramce, bo mogliśmy coś więcej zrobić, ale ten pan w niebieskiej koszulce niech też bierze odpowiedzialność. Mam nadzieję, że UEFA to widziała i pan szybko sobie nie posędziuje meczów - powiedział Słowak i dodał: - Dzisiaj przegrałem jeden z ważniejszych meczów w mojej karierze.

Kuciak odniósł się też do braku systemu VAR podczas spotkań eliminacyjnych. - Ja bym chciał, żeby sędziowie podnosili jakość. Sędziowie są coraz słabsi i to przez VAR. Dlaczego nie było VAR-u? Bo są zasady. W eliminacjach nie ma VAR-u? No to trzeba wybierać sędziów, którzy są najlepsi i dzisiaj sędzia nie był najlepszy.

Lechia skrzywdzona. Sędziowska farsa. Dwie minuty wstrząsnęły Gdańskiem