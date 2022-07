Błaszczykowski odchodzi z Wisły Kraków. Zmiany w klubie, nowy prezes

- Jest to bardzo trudny czas dla Wisły Kraków. Wiemy, że zawiedliśmy w najważniejszym obszarze. Biorąc pod uwagę sytuację musimy powiedzieć, że jesteśmy w kryzysie, choć innym niż w 2019 roku. Musimy nauczyć się innych realiów - mówił Dawid Błaszczykowski tuż po spadku Wisły Kraków z ekstraklasy do I ligi. Chwilę później razem z Maciejem Bałazińskim poinformowali Radę Nadzorczą o swojej dymisji.

Wisła Kraków zmienia prezesa

W czwartek na stronie Wisły Kraków pojawiły się dwa oświadczenia. Pierwszy dotyczy przyjęcia dymisji Błaszczykowskiego i Bałazińskiego. Stanowisko prezesa i wiceprezesa będą zajmować do końca lipca lub jak opisano to w oświadczeniu: "do momentu uporządkowania bieżących spraw: sportowych, organizacyjnych i finalizacji rozmów z Partnerami biznesowymi". Wszystko po to, by potem sprawnie przekazać zadań nowym członkom Zarządu.

A to z kolei nastąpi 1 sierpnia br. Wtedy funkcję prezesa TS Wisła Kraków SA obejmie powołany przez Radę Nadzorczą biznesmen, Władysław Nowak. "Całe dotychczasowe życie zawodowe związany był z branżą budowlaną, kształcąc się wcześniej w tym obszarze na Politechnice Śląskiej. Karierę zawodową rozpoczynał z kolei w Zakładzie Mostowym PKP, w późniejszych latach realizował się zawodowo jako Wiceprezes w firmie Banimex, a także od 2015 roku jako Współwłaściciel w firmie Nowak-Mosty Sp. z o.o." - napisano o nowym prezesie na stronie Wisły. Z klubem związany jest już od jakiegoś czasu. Jego firma jest bowiem jednym ze sponsorów.

Wisła Kraków zagrała już dwa pierwsze mecze w I lidze. W pierwszej kolejce bezbramkowo zremisowała z Sandecją Nowy Sącz. W drugiej wygrała 2:0 z Resovią Rzeszów. Dopiero początek sezonu, ale przypmnijmy, że bezpośredni awans do ekstraklasy zapewniają sobie dwie najlepsze drużyny w lidze. Kolejne cztery walczą o miejsce w barażach.

Zmiany zaszły tylko w Zarządzie Wisły Kraków. Właścicielami klubu wciąż pozostają Jarosław Królewski, Jakub Błaszczykowski i Tomasz Jażdżyński.