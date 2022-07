Lech Poznań oddaje piłkarza wartego 800 tys. euro za darmo. Idzie do Belgii

Po tygodniach spekulacji wyjaśniła się przyszłość Daniego Ramireza. Hiszpan, którego w swojej drużynie nie widzi trener John van den Brom, opuści Lecha Poznań. Nowym klubem 30-letniego pomocnika ma zostać Zulte Waregem, etatowy uczestnik belgijskiej Jupiler League.

Lech Poznań pozbył się Daniego Ramireza. Na jego transferze nie zarobi jednak nic

Lech tym samym rozwiązał problem z osiągnięciem limitu obcokrajowców, których może zarejestrować do gry. Ten powstał po tym, gdy ogłoszono przyjście obrońcy Filipa Dagerstala z FK Chimki. Trudno jednak powiedzieć, by mistrzowie Polski zrobili na transferze Ramireza dobry interes. Okazuje się bowiem, że nie otrzymają za niego żadnych pieniędzy, choć jego umowa obowiązywała jeszcze do 30 czerwca 2023 roku.

Sebastian Staszewski z Interia.pl ujawnił na Twitterze szczegóły transferu. Lech zdecydował się na wcześniejsze rozwiązanie umowy z Danim Ramirezem. Oznacza to, że do Zulte Waregem dołączy on jako wolny piłkarz, a Lech nie zobaczy ani złotówki.

Takie rozwiązanie może mocno dziwić, gdyż na 30-latku można było jeszcze całkiem sporo zarobić. Obecnie jest on wyceniany przez branżowy portal Transfermarkt.de na 800 tys. euro. Belgowie za piłkarza w ostatnim roku kontraktu zapewne tyle by nie zapłacili, ale można zakładać, że Lech uzyskałby przyzwoitą kwotę. Przy Bułgarskiej prawdopodobnie chcieli jednak jak najszybciej pozbyć się niechcianego gracza.

Dani Ramirez opuszcza zatem Polskę po pięciu latach. Nim dołączył do Lecha Poznań, reprezentował barwy Stomilu Olsztyn i ŁKS Łódź. Dla mistrzów Polski rozegrał 93 mecze, w których strzelił 17 goli i zaliczył 20 asyst.

Zulte Waregem w poprzednim sezonie zajęło 16. miejsce w lidze belgijskiej. Obecne rozgrywki zaczęło udanie. W pierwszej kolejce drużyna przed własną publicznością ograła 2:0 zespół Seraing i zajmuje 5. miejsce w tabeli. Największe sukcesy klubu to dwukrotne zdobycie Pucharu i Superpucharu Belgii.

