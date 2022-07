Sensacja. Podolski miał ofertę z innego polskiego klubu

Lukas Podolski już od roku występuje w barwach Górnika Zabrze. W środę 27 lipca w programie "Nocne Gadki" na kanale "Meczyki" gościł Piotr Wołosik i Łukasz Olkowicz, który zdradził, że przed transferem do zespołu z Górnego Śląska, Podolski dostawał oferty również z Wieczystej Kraków.

REKLAMA

Wieczysta dawała Podolskiemu większe pieniądze, niż Górnik Zabrze

- Właściciel myśli o Ekstraklasie, bo nie ograniczają go żadne pieniądze. Jeśli chce przepłacić piłkarza, bo teraz, umówmy się, przepłaca piłkarzy na szczeblu tej trzeciej ligi, to go przepłaci. On dawał większe pieniądze Podolskiemu niż Górnik Zabrze, negocjował z Podolskim, więc to pokazuje jego rozmach. Chce działać efektownie - powiedział dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Kilka tygodni temu Wieczysta Kraków wywalczyła awans do III ligi. Podopieczni Franciszka Smudy będą rywalizować w IV grupie rozgrywkowej. Rok temu, kiedy właściciele krakowskiego zespołu pragnęli ściągnąć Lukasa Podolskiego, Wieczysta rozgrywała swoje mecze na poziomie IV ligi. Mimo to biznesmen, milioner i właściciel Wieczystej Kraków, Wojciech Kwiecień, pragnie zatrudniać wielkie nazwiska piłkarskiego rynku i nieustannie rozwijać swój projekt sportowy. - To pokazuje rozmach właściciela Wieczystej - dodał Łukasz Olkowicz

Brzęczek o słynnych 9 sekundach ciszy Lewandowskiego. "Oszczerstwo i kłamstwo"

Po wieloletnich deklaracjach i obietnicach, Lukas Podolski latem ubiegłego roku dołączył do Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie mistrz świata z 2014 roku rozegrał w Ekstraklasie 27 spotkań, w których zdobył dziewięć bramek i zanotował cztery asysty. 19 maja Podolski przedłużył kontrakt z Górnikiem do czerwca 2023 roku.