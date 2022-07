Dramat piłkarza Piasta Gliwice. Koniec gry w tym roku

Piast Gliwice słabo rozpoczął obecny sezon ekstraklasy. W spotkaniu 1. kolejki zespół Waldemara Fornalika przegrał 0:2 z Jagiellonią Białystok. W kolejnym starciu drużyna z Gliwic miała mierzyć się z Rakowem Częstochowa, jednak wicemistrz Polski przełożył to spotkanie. By nie tracić czasu, Piast zorganizował zastępczy sparing z Polonią Bytom, który odbył się w minioną sobotę. Mecz zakończył się triumfem podopiecznych Fornalika 2:1, ale więcej niż o zwycięstwie, mówi się o poważnej kontuzji, jakiej podczas tego spotkania doznał Tomas Huk.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Poważny uraz Tomasa Huka. Słowak nie pojawi się na boisku do końca tego roku

Do zdarzenia doszło w 42. minucie rywalizacji. W jednej z akcji 27-letni obrońca zderzył się z zawodnikiem Poloni - w wyniku tego incydentu Słowak doznał urazu kolana i nie był w stanie kontynuować spotkania. Kolejne badania wykazały, że kontuzja jest o wiele poważniejsza, niż pierwotnie zakładano.

Francuzi szykują zakaz gry przy jupiterach, by chronić klimat

- Tomas doznał wielowięzadłowego urazu w stawie kolanowym. W przypadku takiej kontuzji konieczny jest zabieg, który przeprowadzimy w przyszłym tygodniu. Rehabilitacja i dojście do pełnej sprawności to minimum pół roku - przekazał klubowy lekarz Piasta Maciej Mierzwiński. To oznacza, że Huk nie pojawi się na boisku do końca tego roku. Jeśli rekonwalescencja przebiegnie sprawnie, wówczas obrońca otrzyma szansę powrotu do gry w drugiej części sezonu, a więc na rundę wiosenną rozgrywek.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jan Tomaszewski zaatakował FC Barcelonę. "To wielki, wiejski klub"

Uraz Słowaka jest poważnym osłabieniem drużyny Fornalika. Bowiem w ubiegłym sezonie 27-latek był podstawowym piłkarzem Piasta. Razem z Jakubem Czerwińskim i Arielem Mosórem stanowił o sile gliwickiej defensywy. Huk wystąpił wówczas w 32 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył dwie bramki. W tym sezonie również miał regularnie pojawiać się w wyjściowym składzie zespołu. Zagrał także w meczu 1. kolejki ekstraklasy przeciwko Jagiellonii.

Słowak trafił do Piasta w lipcu 2019 roku. Po dwóch latach gry przedłużył kontrakt. Obecnie pozostaje związany z gliwickim klubem do końca czerwca 2025 roku.