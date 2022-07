Legia szuka następcy Wieteski. Trzech piłkarzy na liście. Jeden z Ligue 1

Niedawno Mateusz Wieteska opuścił Legię Warszawa i przeniósł się do Clermont Foot. Francuski klub ściągnął zawodnika za 1,3 miliona euro, dzięki czemu Polak stał się najdroższym piłkarzem w historii tego zespołu. Obrońca podpisał z nowym pracodawcą czteroletni kontrakt.

Trzech kandydatów do zastąpienia Wieteski. Jeden z nich gra w Ligue 1

W związku z odejściem Wieteski, Legia rozgląda się za zastępcami. Jak donosi serwis Legia.net, na liście życzeń stołecznego klubu znajduje się trzech obrońców. Największą uwagę przykuwa 28-letni Julien Laporte. Francuz obecnie jest zawodnikiem grającego w Ligue 1 Lorient. W zeszłym sezonie rozegrał 33 mecze, w których strzelił dwa gole.

Kolejnym zawodnikiem, którym interesuje się Legia, jest Jakub Brabec. Czech od roku występuje w Arisie Saloniki. W minionych rozgrywkach 29-latek pojawił się na boisku 51 razy i zdobył jedną bramkę. Dziennikarzom nie udało się ustalić nazwiska trzeciego gracza. Ich zdaniem Legia uzgodniła już warunki kontraktu z każdym z piłkarzy i niedługo rozpocznie negocjacje z klubami.

Wcześniej media informowały, że Wieteskę ma zastąpić Robert Ivanov z Warty Poznań. Fin gra w poznańskim klubie od jesieni 2020 r. Do tej pory zawodnik wystąpił w 56 meczach, w których strzelił jednego gola. Na koncie ma także 13 meczów w reprezentacji Finlandii. TVP Sport donosiło także o zainteresowaniu wypożyczeniem Sebastiana Walukiewicza z Cagliari. Polak nie może liczyć na regularną grę we włoskim zespole, a niedawno zakończył rehabilitację po operacji biodra. Działacze nie są jednak chętni zgodzić się na tego typu transakcję, ponieważ Legia nie jest w stanie opłacać całej pensji polskiego obrońcy i nie zamierza go wykupić po sezonie.

Legia Warszawa w niezłym stylu rozpoczęła nowy sezon ekstraklasy. Po dwóch kolejkach zawodnicy Kosty Runjaicia mają cztery punkty, o dwa mniej niż liderująca Wisła Płock. W następnej serii spotkań zmierzą się na wyjeździe z Cracovią. Spotkanie zaplanowane jest na najbliższy piątek o 20:30.

