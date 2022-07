Lechia chce rekordu frekwencji w meczu z Rapidem. Kuciak sprzedaje bilety

Lechia Gdańsk w ubiegłym tygodniu zremisowała 0:0 na wyjeździe z faworyzowanym Rapidem Wiedeń. Podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka grali jak równy z równym i mieli nawet swoje szanse na zwycięstwo. Stuprocentową akcję zmarnował między innymi Flavio Paixao. Mimo to remis w stolicy Austrii należy uznać za bardzo dobry wynik. W czwartek w domowym rewanżu Lechia może osiągnąć historyczny wynik, a pomóc w tym mają zapełnione trybuny.

Lechia Gdańsk zapełni cały stadion? Trwa akcja #TrzyDychyNaLechię

Po ubiegłotygodniowym remisie we Wiedniu trwa mobilizacja gdańskich kibiców przed domowym spotkaniem, które odbędzie się 28 lipca o 19:45. Fani chcą zapełnić jak najliczniej trybuny Polsat Plus Areny. Tuż po zakończeniu meczu w Austrii do przyjścia na stadion zachęcał także szkoleniowiec gdańszczan. - Potrzebujemy pełnego stadionu, być może największej frekwencji w historii Lechii. Dzięki temu będziemy mogli osiągnąć coś, czego w Gdańsku jeszcze nie było - powiedział na konferencji prasowej Tomasz Kaczmarek.

W mediach społecznościowych ruszyła akcja #TrzyDychyNaLechię, którą zapoczątkował jeden z użytkowników Twittera. Teraz przyłączyli się do niej także inni użytkownicy, klub, a także miasto Gdańsk. Wszyscy zachęcają kibiców i turystów do wspierania Lechii w czwartkowym meczu Ligi Konferencji. Warto dodać, że może to być historyczny wieczór dla klubu z Wybrzeża. Lechia nigdy nie grała w 3. rundzie eliminacyjnej, a wynik z Wiednia sprawia, że gdańszczanie mają szansę to osiągnąć. Nie dziwi więc chęć zbudowania jak najwyższej frekwencji.

Dusan Kuciak sprzedawał bilety. Gdański klub buduje frekwencję

W zbudowaniu jak najwyższej frekwencji pomóc mają także piłkarze. Klub na początku tygodnia zorganizował kilka akcji promujących mecz z Rapidem Wiedeń. We wtorek po godzinie 15:00 w oficjalnym sklepie klubu bilety na mecz sprzedawał bramkarz Lechii Dusan Kuciak. W tym samym czasie na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku młodzi piłkarze gdańskiego klubu rozdawali darmowe vouchery. Ponadto klub zaplanował liczne konkursy dla fanów, w których można wygrać wejściówki.

Rekord frekwencji w historii spotkań Lechii Gdańsk na Polsat Plus Arenie wynosi 37 220 kibiców. Tylu fanów zasiadło na trybunach w 2017 roku podczas meczu ligowego z Legią Warszawa. Wydaje się, że podczas meczu z Rapidem rekord ten jest nieosiągalny. Mimo to frekwencja powinna zakręcić się w okolicy 25-30 tysięcy. Według naszych informacji liczba sprzedanych biletów na wtorek na godzinę 15:30 wynosiła około 14,5 tysiąca.