Oficjalnie: Lech ma nowego obrońcę. "To wielki i wspaniały klub"

Lech Poznań nie może zaliczyć obecnego startu rozgrywek do udanych. Mistrz Polski przegrał bowiem z Rakowem starcie o Superpuchar Polski, odpadł z I rundy el. Ligi Mistrzów i równie nieudanie wszedł w rozgrywki Ekstraklasy, przegrywając ze Stalą Mielec 0:2. Drużyna Johna van den Broma przełamała się dopiero w II rundzie el. Ligi Konferencji Europy, gdzie udało jej się pokonać Dinamo Batumi 5:0.

Życzą mu czystego konta w banku. 19-letni bramkarz jednoczy kibiców

Filip Dagerstal nowym obrońcą Lecha Poznań

Nie powinno zatem dziwić, że Lech nadal szuka wzmocnień i udało mu się pozyskać kolejnego piłkarza. Jest nim środkowy defensor Filip Dagerstal. Szwed został wypożyczony na rok, na co zezwalają przepisy FIFA. 25-latek formalnie jest bowiem zawodnikiem rosyjskiego FK Chimki Moskwa, jednak ze względu na inwazję Rosji na Ukrainę, kontrakty zagranicznych piłkarzy mogą zostać zawieszone do czerwca 2023 roku.

- Filip to piłkarz, którego doskonale znamy. To zawodnik, który pasuje do naszego profilu środkowego obrońcy. Dobrze radzi sobie z piłką przy nodze, umie wyprowadzać piłkę sprzed własnego pola karnego. Do tego nieźle gra w powietrzu, jest zdecydowany i inteligentny na boisku, umie się bardzo dobrze ustawić - skometnował nowy transfer dyrektor sportowy Lecha Poznań Tomasz Rząsa, w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

- Wiem, że Lech jest wielkim i wspaniałym klubem (...) Po wygraniu tytułu mistrzowskiego w zeszłym sezonie uważam, że takie same ambicje trzeba mieć również na obecne rozgrywki. W rozgrywkach europejskich trzeba zrobić także wszystko, by zagrać w fazie grupowej Ligi Konferencji - zapowiedział natomiast Dagerstal.

Dagerstal jest wychowankiem utytułowanego szwedzkiego klubu IFK Norrkoeping, z którym w 2015 roku sięgnął po mistrzostwo Szwecji oraz superpuchar kraju. Zawodnik ma na swoim koncie również dwa występy w dorosłej reprezentacji kraju, a branżowy portal Transfermartkt wycenia go na 2 miliony euro.