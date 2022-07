Legia Warszawa testuje obrońcę z czwartej ligi hiszpańskiej. Strzelił gola w PNA

Legia Warszawa szuka nowego obrońcy po tym, jak zgodziła się na odejście Mateusza Wieteski. Polski obrońca dołączył do Clermont Foot za 1,3 miliona euro i podpisał czteroletni kontrakt z nowym pracodawcą, jednocześnie zabezpieczając się na wypadek spadku z Ligue 1. Teraz klub prowadzony przez Kostę Runjaicia szuka nowego środkowego obrońcy, ale też korzysta z okazji do testowania nowych piłkarzy.

Legia Warszawa testuje reprezentanta Gwinei Równikowej. Strzelił gola w trakcie Pucharu Narodów Afryki

TVP Sport informuje, że na poniedziałkowym treningu Legii Warszawa pojawił się nowy testowany obrońca. Mowa o 24-letnim Estebanie Orozco, który reprezentuje Gwineę Równikową i występuje na poziomie czwartej ligi hiszpańskiej w Antequera CF. Legia skorzystała z okazji przetestowania obrońcy przez najbliższe dni. Orozco obejrzał z trybun mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin (2:0) w drugiej kolejce Ekstraklasy.

Esteban Orozco jest wychowankiem Realu Betis, ale nie miał okazji zagrać w pierwszym zespole. Do tej pory obrońca grał w niższych ligach hiszpańskich, a na początku 2022 roku wystąpił w barwach reprezentacji Gwinei Równikowej w Pucharze Narodów Afryki. Wtedy jego kadra doszła do ćwierćfinału, gdzie przegrała 1:3 z Senegalem, za to on sam zdobył bramkę w meczu fazy grupowej przeciwko Algierii (1:0).

TVP Sport podkreśla, że ewentualny transfer Estebana Orozco do Legii Warszawa nie jest powiązany z zastąpieniem Mateusza Wieteski. Jednym z potencjalnych kandydatów do zastąpienia reprezentanta Polski jest też Robert Ivanov z Warty Poznań, który mógłby przenieść się do Legii za około 300 tysięcy euro plus bonusy.