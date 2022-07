Piłkarz Lecha kopnął z własnej połowy. Wpadło. A bramkarz? Ale siara [WIDEO]

Dla rezerw Lecha Poznań punkt wywalczony przeciwko Siarce Tarnobrzeg był pierwszym punktem zdobytym przez zespół w tym sezonie. Tydzień temu na inaugurację druga drużyna mistrzów Polski przegrała z Hutnikiem Kraków.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Jakub Zagórski z piękną bramką w drugiej lidze. Rezerwy Lecha na remis

Ozdobą meczu z Siarką była piękny gol Jakuba Zagórskiego. Do sytuacji bramkowej rezerw Lecha doszło w 20. minucie. Choć początkowo nic nie zapowiadało, że po tej akcji padnie gol, to chwilę później podopieczni trenera Artura Węski cieszyli się z bramki. I to nie byle jakiej, bo zdobytej przez obrońcę z ponad połowy boiska.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

Rozpoczęli od bramki. Kuriozum. Po chwili piłka wylądowała w bramce

Jakub Zagórski, który występuje na pozycji prawego obrońcy, otrzymał podanie na skrzydło i dostrzegł złe ustawienie bramkarza gości. Golkiper stał daleko od swojej bramki. Zagórski zdecydował się na oddanie strzału, który zaskoczył obronę i bramkarza Siarki. Piłka po strzale zza połowy boiska wpadła do siatki i rezerwy Lecha prowadziły 1:0. Z pewnością gol obrońcy to jedno z piękniejszych trafień na polskich boiskach w ostatnim czasie. Być może mamy już kandydata na bramkę sezonu.

Poniżej nagranie z meczu rezerw Lecha. Akcja bramkowa od 01:47.

Ostatecznie rezerwy Lecha Poznań zremisowały z Siarką Tarnobrzeg. Po dwóch kolejkach zajmują trzynaste miejsce w tabeli 2. ligi. Liderem jest Górnik Polkowice, który wygrał oba spotkania, a podium uzupełniają Stomil Olsztyn oraz właśnie Siarka Tarnobrzeg.