Vladan Kovacević może trafić do słynnego klubu. Negocjacje ruszyły. Transferowy hit

Vladan Kovacević to niewątpliwie jeden z najpewniejszych punktów Rakowa Częstochowa. Zawodnik ma za sobą bardzo dobry okres i został nawet wybrany najlepszym bramkarzem ubiegłego sezonu w Ekstraklasie.

Media: Vladan Kovacević bliski zmiany klubu. Trafi do Benfiki Lizbona?

Nic więc dziwnego, że ekipie z Częstochowy zależało na przedłużeniu z nim umowy. Finalnie udało się to na początku miesiąca i nowy kontrakt rosłego bramkarza będzie obowiązywał do czerwca 2026 roku. Jak twierdzi jednak portugalski dziennik "Record", istnieje spora szansa, że Kovacević go nie wypełni.

24-latkiem zainteresowana jest Benfica Lizbona, która planuje odświeżyć formację defensywną i zmienić również bramkarza. Wówczas z klubu miałby odejść Odiseas Wlachodimos - obecny bramkarz portugalskiej ekipy, a w jego miejsce typowany jest właśnie Kovacević. "Record" dodaje, że rozmowy miały się już rozpocząć, a Raków nie będzie robił przeszkód w transferze zawodnika. Warto mieć jednak na uwadze fakt, że wicemistrzów Polski czekają jeszcze bardzo ważne starcia w el. Ligi Konferencji Europy.

Benfica nie jest jednak pierwszym, znanym klubem, który obserwuje Bośniaka. Wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały również na Glasgow Rangers, a także Augsburg, Royal Antwerp czy Bolognę.

Przyszłość bośniackiego zawodnika pozostaje, póki co nieznana. Raków Częstochowa sprowadził co prawda wcześniej nowego bramkarza Xaviera Dziekońskiego z Jagiellonii Białystok. 18-latek, choć posiada doświadczenie gry w Ekstraklasie, to ciężko jest przewidzieć, czy byłby w stanie zastąpić Kovacevicia. - Pozyskaliśmy go z myślą o wzmocnieniu rywalizacji między słupkami i wśród młodzieżowców w zespole. Chcemy stworzyć mu odpowiednie warunki do rozwoju i wierzymy, że w Rakowie rozwinie swoje umiejętności - stwierdził nawet dyrektor sportowy klubu Rafał Graf.

Kovacević dołączył natomiast do Rakowa Częstochowa w lipcu 2021 roku z FK Sarajewo za ok. 300 tysięcy euro. Łącznie wystąpił w 37 spotkaniach dla polskiej drużyny, w czasie których 19 razy zachowywał czyste konto. Branżowy portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 3 miliony euro.