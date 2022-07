Boniek ma jasne zdanie ws. przekładania meczów w ekstraklasie. "Wiem, co mówię"

- Zaczynamy grać w piłkę i trenujemy po to, żeby rozgrywać mecze, bo kochamy to robić. Lubimy grać na dużej intensywności. Dlatego, uważam, że dla nas absolutnie lepiej jest grać co trzy dni. Jeśli odłożysz coś teraz, musisz zrobić to później, więc jeśli jesteśmy dobrze przygotowani, to w tym przypadku po prostu idziemy - w rozmowie z "Super Expressem" powiedział trener Pogoni Szczecin, Jens Gustafsson.

Trzecia drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy, jako jedyna z grających w europejskich pucharach, nie przełożyła ligowego meczu w ten weekend. Pogoń przegrała na wyjeździe 1:2 ze Śląskiem Wrocław, nie korzystając z możliwości przeniesienia spotkania, mimo że już w czwartek zagra rewanż z Brondby z 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Pozostali pucharowicze: Lech Poznań, Raków Częstochowa i Lechia Gdańsk przełożyły mecze. Pierwsi nie zagrali z Miedzią Legnica, drudzy z Piastem Gliwice, a trzeci z Górnikiem Zabrze. - Nie wiem, dlaczego polskie drużyny przełożyły te mecze. W jakich krajach przekłada się mecze na początku sezonu, po rozegraniu czterech spotkań? - w rozmowie z portalem Sportowefakty.wp.pl powiedział napastnik Lechii, Flavio Paixao.

I dodał: - Ja kocham piłkę i dla zawodników nie ma nic lepszego niż gra co trzy dni. To nie jest problem. Musimy zmienić swoją mentalność, bo u nas często się powtarza, że jeśli przegrywasz mecz, to jest to przez złe przygotowanie fizyczne. A to nieprawda. To jest piłka nożna. Real Madryt, Manchester City, FC Barcelona jakoś grają co trzy dni i nie przekładają meczów. Taka została podjęta decyzja, musimy ją uszanować, ale dla mnie nie jest to dobre wyjście.

Do słów Portugalczyka odniósł się były prezes PZPN - Zbigniew Boniek. "Absolutnie ma rację, przełożyć można / trzeba mecz w ostatniej rundzie w walce o puchary, poza tym kto jest zmęczony po 4 meczach? Stary problem…." - napisał na Twitterze.

I dodał: "Ja po prostu uważam, ze przekładanie na tym etapie przeszkadza. Po wakacjach i 4/5 meczach, rotacjach, trzeba też zapoznać się z nowymi nabytkami, granie jest potrzebne jak tlen. Wiem, co mówię, bo znam to od środka, a nie z książki czy opowieści".

W czwartek Lech, Raków, Pogoń i Lechia zagrają rewanże w 2. rundzie eliminacji LKE. W najlepszej sytuacji są Lech i Raków, które w czwartek pokonały u siebie po 5:0 odpowiednio Dinamo Batumi oraz Astanę. Pogoń zremisowała u siebie 1:1 z Brondby, a Lechia 0:0 na wyjeździe z Rapidem Wiedeń.

