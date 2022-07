Legia zainteresowana reprezentantem Polski. Ale są problemy

Mateusz Wieteska jest coraz bliżej odejścia z Legii Warszawa. Polski obrońca ma dołączyć do Clermont Foot 63, siedemnastej drużyny poprzedniego sezonu Ligue 1. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia ma zarobić około 1-1,1 miliona euro na Wietesce, ale sam szkoleniowiec ujawnił, że 25-latek nie dostanie zgody na transfer, póki klub nie znajdzie jego następcy. Do tej pory faworytem Legii był Robert Ivanov, występujący w Warcie Poznań.

TVP Sport informuje, że Robert Ivanov nie jest jedynym obrońcą rozważanym przez Legię Warszawa do zastąpienia Mateusza Wieteski. Stołeczny klub miał wysłać zapytanie do Cagliari Calcio ws. Sebastiana Walukiewicza. Obrońca zakończył rehabilitację po operacji lewego biodra i występował w sparingach Sardyńczyków przed sezonem Serie B. Cagliari niechętnie spogląda na tę możliwość, ponieważ Legia nie byłaby w stanie opłacać całej pensji Walukiewicza i dodatkowo nie chce zawierać opcji wykupu.

Sebastian Walukiewicz występował już w zespołach młodzieżowych Legii Warszawa, ale w lipcu 2017 roku zdecydował się na transfer do Pogoni Szczecin w celu regularnej gry na poziomie seniorskim. Polski obrońca pracował w Szczecinie z Maciejem Skorżą, Rafałem Janasem i Kostą Runjaiciem. To właśnie u niemieckiego trenera Walukiewicz wyrósł na czołowego obrońcę Ekstraklasy, a w 2019 roku odszedł do Cagliari za 3,5 miliona euro. - Dalej moim marzeniem jest kiedyś wrócić do Legii Warszawa i zagrać w tej atmosferze przy pełnych trybunach - mówił obrońca w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Legia Warszawa nie jest jedynym klubem, który interesuje się Sebastianem Walukiewiczem. Już od kilkunastu miesięcy sytuację polskiego obrońcy obserwuje Torino. Transfer Walukiewicza był bliski realizacji na początku 2022 roku, ale wtedy wymiana z Armando Izzo nie doszła do skutku przez wymagania finansowe Włocha.

- Torino miało być właśnie kolejnym, bezpiecznym krokiem do przodu w jego karierze. Trenerem został tam Ivan Jurić, który prowadził też zaawansowane rozmowy z Cagliari. Gdy analizował kadrę tego zespołu, od początku zapowiadał, że Walukiewicz u niego będzie regularnie grał w systemie z trójką stoperów - mówił Tomasz Suwary, agent Walukiewicza.