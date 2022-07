Prezes Pogoni reaguje na skandal na stadionie. "Przygotuję specjalny list do prezesa Broendby"

W czwartek Pogoń Szczecin rozegrała pierwszy mecz w ramach II rundy Ligi Konferencji Europy na własnym stadionie. Jej przeciwnikiem było duńskie Broendby. W pierwszej połowie polski zespół grał fatalnie i schodził na przerwę ze stratą jednej bramki. Z kolei na drugą odsłonę rywalizacji wyszedł kompletnie odmieniony i zaczął dominować, co zaowocowało wyrównaniem 1:1. Jednak więcej niż o rywalizacji sportowej, mówiło się o skandalicznym zachowaniu kibiców duńskiej drużyny.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Anthony Martial zostaje w Manchesterze United. Zmiana sytuacji o 180 stopni

Prezes Pogoni Szczecin zapowiada dalsze działania. "Nie chcemy, by temat rozszedł się po kościach"

Na stadion w Szczecinie przybyła około 500-osobowa grupa fanów Broendby. Najpierw przyjezdni kibice zaczęli rzucać w kierunku sektora rodzinnego butelki wody i kubki z piwem. Zaraz potem sympatycy Pogoni pisali w mediach społecznościowych, że rodziny z dziećmi musiały uciekać, aby wspomniane przedmioty nie spadły im na głowy. "Duńskie zwierzęta..." - napisał jeden z kibiców. Na tym jednak przyjezdni fani się nie zatrzymali. Tuż po gwizdku Duńczycy zaczęli rzucać pustymi butelkami w kierunku piłkarzy Pogoni Szczecin.

Krychowiak wita się z kibicami saudyjskiego klubu. Polak w koszulce Al-Shabab

Jak na razie UEFA nie wyciągnęła konsekwencji wobec skandalicznego zachowania i nie wiadomo, czy w ogóle takowe się pojawią. Interweniować w tej sprawie zamierza prezes szczecińskiej drużyny Jarosław Mroczek.

- Przygotuję specjalny list do prezesa Broendby, w którym opiszę wszystkie te zachowania jego kibiców i zapytam czy w takiej sytuacji mogę liczyć na gwarancję, że naszym fanom w Kopenhadze nic nie będzie grozić, czy jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo. (...) Sprawdzimy, czy zajścia zostały właściwie opisane w raportach delegatów UEFA. Nie chcemy, by temat rozszedł się po kościach. (...) Piłka nożna jest dla kibiców a nie dla hołoty, w tym wypadku duńskiej - przyznał działacz w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie klubu.

Prezes przeprosił także osoby, które doznały szkód w związku z zachowaniem sympatyków duńskiego zespołu. - Nie przejdziemy obok tego obojętnie i nie zgadzamy się na takie bandyckie zachowania. Wciąż napływają do nas skargi osób, które oglądały mecz z sektora rodzinnego. Przepraszam naszych kibiców za to, że w naszym domu, na naszym stadionie nie czuli się bezpiecznie. To niedopuszczalne - podkreślił Mroczek.

Działacz przyznał, że nikt nie spodziewał się takiego zachowania duńskich kibiców. Bowiem Broendby zapewniało, że do Polski przyjadą wierni fani, którzy nie przejawiają agresji. - Byliśmy przed meczem w kontakcie z klubem rywala, obserwowaliśmy zachowania kibiców z Danii, którzy od rana urzędowali na ulicach miasta. Nic nie zwiastowało tego, co wydarzyło się na stadionie, mieliśmy wrażenie, że mamy do czynienia z cywilizowanymi ludźmi. (...) Mieliśmy kontakt z przedstawicielami klubu, byliśmy zapewniani, że to grupa wiernych fanów klubu, stroniąca od tego rodzaju zachowania - oznajmił Mroczek.

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"To, co robi Barcelona, jest żałosne". Lewandowski witany jak na wiejskim weselu

Spotkanie rewanżowe Pogoni Szczecin z Broendby odbędzie się 28 lipca o 20:00. Tym razem polski zespół zawalczy na terenie przeciwnika. - Mam też nadzieję, że nasi fani w Danii pokażą miejscowym, jak kibicować z klasą, podobnie jak wspaniale pomogli drużynie we wczorajszym meczu. A obsceniczne gesty, obnażanie się, wulgaryzmy w kierunku dzieci, rzucanie przedmiotami i inne skandaliczne przykłady barbarzyństwa po stronie sektora gości są dla mnie czymś nieakceptowalnym - zakończył prezes.