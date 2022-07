Raków Częstochowa zakontraktuje kolejnego zawodnika? "Kluby już się dogadały"

Raków Częstochowa ma za sobą bardzo udany start w obecnym sezonie. Wicemistrz Polski sięgnął już po Superpuchar Polski, wygrał mecz I kolejki Ekstraklasy, a także znakomicie spisał się w pierwszym spotkaniu II rundy el. Ligi Konferencji Europy, w którym rozbił FK Astaną 5:0, pomimo gry w dziesięciu przez większość cześć meczu.

Raków Częstochowa bliski kolejnego transferu. To szwedzki pomocnik

Raków zamierza jednak dalej się wzmacniać i może pozyskać szwedzkiego pomocnika. "Gustav Berggren z BK Hacken zostanie sprzedany do Rakowa Częstochowa. Kluby już się dogadały, a Raków ma nadzieję, że już niebawem uda się go zaprezentować" - napisał dziennikarz Daniel Kristoffersson.

Ekipa z Częstochowy nie była jedyną zainteresowaną zawodnikiem drużyną, jednak już wcześniej szwedzie media donosiły o zaawansowanych rozmowach pomiędzy Rakowem a Hacken. - Od jakiegoś czasu jest Berggrenem spore zainteresowanie, ale nie chcę tego, póki co komentować - mówił niedawno dyrektor sportowy klubu Martin Ericsson.

Gustav Berggren miał już również osiągnąć porozumienie z Rakowem, co do szczegółów kontraktu i w najbliższych dniach uda się do Częstochowy, aby go sfinalizować oraz przejść testy medyczne. Nie wiadomo, ile Raków za niego zapłaci. 24-letni środkowy pomocnik jest wyceniany przez Transfermarkt na 1,5 miliona euro, a jego kontrakt wygasa w grudniu 2023 roku.

Portal aftonbladet.se dodaje, że Berggren jest jednym z podstawowych i najlepiej sprawujących się zawodników Hacken, które bardzo dobrze sprawuje się w obecnym sezonie i zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. 24-latek rozegrał dotąd 13 spotkań, w których zdobył dwie bramki oraz zaliczył trzy asysty.