Szokująca przemiana Danijela Ljuboji. Nie chodzi tylko o wygląd

W czwartek Michał Żewłakow był kolejnym bohaterem rozmów z cyklu "nieDawny Mistrz". 102-krotny reprezentant Polski opowiadał o swojej karierze, o pięciu mistrzostwach, które na przestrzeni lat zdobył jako piłkarz Anderlechtu, Olympiakosu i Legii. Ale także o swoim podejściu do życia, kiedy był piłkarzem i teraz - po karierze, gdzie wiele też zmienił wypadek, który Żewłakow spowodował pod wpływem alkoholu pod koniec 2020 roku w Warszawie. - Ten wypadek sprawił, że bardziej spokorniałem i ta moja droga stała się jeszcze mniej kręta - przyznał Żewłakow.

Żewłakow spotkał się z Ljuboją. "Rozmyślaliśmy o życiu"

Z Żewłakowem rozmawialiśmy kilka tygodni po jego powrocie z Paryża, gdzie spotkał się ze swoim byłym kolegą z boiska Danijelem Ljuboją. Serbski napastnik, który błyszczał w Legii w latach 2011-2013, też mocno zmienił swoje życie. A przy tym wygląd, bo zniknął charakterystyczny blond pióropusz na czubku jego głowy, pojawiły się długie włosy, jeszcze dłuższa broda.

Ljuboja dziś bardziej przypomina mnicha, niż byłego piłkarza. Skąd ta zmiana? - Nie chce w to zbytnio wnikać, ale wydaje mi się, że wpływ na to miała śmierć jego taty. To ona sprawiła, że zmienił wizerunek, a przede wszystkim podejście do życia - zdradził Żewłakow. - Danijel egzystuje dziś bardzo spokojnie. Nasze spotkania sprzed lat bardzo różniły się od tego ostatniego w Paryżu, gdzie przez cztery godziny rozmyślaliśmy o życiu - dodał.

To było burzliwe rozstanie

Przed laty były wspólne imprezy, dziś była kawa w Paryżu i egzystencjalne rozmowy. Żewłakow i Ljuboja cały czas utrzymują jednak ze sobą kontakt, choć na boisku rozstali się w maju 2013 roku po zdobyciu z Legią mistrzostwa i Pucharu Polski. A to było dość burzliwe rozstanie. W przypadku Ljuboi, bo ówczesny prezes Legii Bogusław Leśnodorski pod koniec sezonu odsunął go od drużyny Jana Urbana. To było konsekwencja jego wyjścia na miasto. Wraz z Mirosłavem Radoviciem, bo obaj po finale Pucharu Polski - w którym Ljuboja nie zagrał, bo zgłosił, że zakuło go serce - udali się do warszawskiego klubu Enklawa, gdzie w nocy natknęli się na swojego szefa i pierwsze co, zrobili, to... zaproponowali mu drinka.

Radović przez Leśnodorskiego został potraktowany łagodniej, bo wcześniej nie było z nim większych problemów. Dostał karę finansową, która ostatecznie i tak została mu darowana. Ljuboi nikt niczego jednak nie darował. Ale w jego przypadku to była recydywa, bo żółtą kartkę zobaczył już kilka miesięcy wcześniej, kiedy stracił prawo jazdy po tym, jak prowadził samochód pod wpływem alkoholu.

Po sezonie 2012/13 i wygaśnięciu kontraktu Ljuboja odszedł z Legii i przeniósł się do RC Lens, gdzie niecałe 12 miesięcy później zakończył karierę. Dziś związany jest z Generation Eleven, międzynarodową agencją piłkarską, gdzie odpowiada za nawiązywanie kontaktów z klubami w całej Europie i wyszukiwanie utalentowanych zawodników.

