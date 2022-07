Miedź Legnica potwierdza. Hit nad hity. Ściągnęli 19-krotnego reprezentanta Holandii

To już pewne. 19-krotny reprezentant Holandii - Luciano Narsingha - został nowym piłkarzem Miedzi Legnica. Klub przekazał oficjalną informację w tej sprawie w mediach społecznościowych.

Luciano Narsingha piłkarzem Miedzi Legnica

"Niderlandzki skrzydłowy związał się roczną umową z opcją przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy" - czytamy w poście na Facebooku ekstraklasowego klubu. "Luciano, witamy w Miedzi i życzymy powodzenia w zielono-niebiesko-czerwonych barwach" - dodano jeszcze.

32-latek swoją karierę seniorską karierę w holenderskiej Eredivisie zaczynał w Heerenveen. Latem 2012 roku Luciano Narsingh trafił do PSV Eindhoven, które zapłaciło za niego ponad cztery miliony euro. Klub, który chwilę wcześniej skończył rozgrywki na trzecim miejscu w lidze, sprowadzał do siebie najlepszego asystenta sezonu. Narsingh miał na koncie aż 22 asysty i osiem goli.

Przez 4,5 roku gry w PSV skrzydłowy był podstawowym zawodnikiem, ale takich liczb nie osiągnął już nigdy. Najlepszy pod tym względem był dla niego sezon 2014/15, kiedy rozegrał 45 meczów, strzelił osiem goli i miał 12 asyst.

W 2019 roku skrzydłowy podpisał dwuletni kontrakt z Feyenoordem, w którym spędził tylko 1,5 roku. Na De Kuip Narsingh był głównie rezerwowym i drugą połowę sezonu 2020/21 spędził na wypożyczeniu w FC Twente. Po powrocie do Holandii piłkarz zagrał w 54 meczach, strzelił siedem goli. Potem znów trafił za granicę. Tym razem obrał kierunek egzotyczny, bo trafił do australijskiego Sydney FC. W poprzednim sezonie wystąpił w 14 spotkaniach i zdobył jedną bramkę. Po zakończeniu sezonu jego umowa wygasła i to ściągnęło zainteresowanie Miedzi Legnica.

Narsingh to 19-krotny reprezentant Holandii, w kadrze strzelił cztery gole. W narodowych barwach zadebiutował w maju 2012 roku, ostatni mecz rozegrał w nich we wrześniu 2016 roku. Narsingh nie zagrał na żadnym dużym turnieju.

W czerwcu 2016 roku nowy piłkarz Miedzi Legnica miał asystę w towarzyskim meczu z Polską, który nasza kadra rozgrywała w ramach przygotowań do Euro 2016. Spotkanie na stadionie w Gdańsku zakończyło się zwycięstwem gości 2:1.