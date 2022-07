Trener z najlepszej niemieckiej szkoły w ekstraklasie. "Polska ma przewagę nad Niemcami"

Mainz to fenomen. Bundesligowy przeciętniak, który wypuszcza w świat doskonałych trenerów. W pięciu ostatnich finałach Ligi Mistrzów na jednej z ławek zawsze siedział jego trenerski wychowanek. Juergen Klopp i Thomas Tuchel to gwiazdy, ale i Kaspera Hjulmanda, Sandro Schwarza czy Martina Schmidta nie trzeba przedstawiać. Oni wszyscy przeszli z klubowych rezerw do pierwszego zespołu. Obecnie trenerem Mainz jest Bo Svensson - z podobną drogą: od rezerw, przez zdobywanie doświadczenia w należącym do stajni Red Bulla Lieferingu, do uratowania Mainz przed spadkiem i zajęcia w następnym sezonie bardzo przyzwoitego ósmego miejsca.

Z tej trenerskiej hurtowni wychodzi też Bartosch Gaul, urodzony w Polsce, ale wychowany w Niemczech 34-latek. Jego droga na razie przypomina tę Svenssona. W rezerwach Mainz doszedł do sufitu, doświadczenie w seniorskim futbolu od lata zdobywa w Górniku Zabrze, ale - jak przyznaje w wywiadzie dla Sport.pl - nie wie, czy zaprowadzi go to z powrotem do Mainz. W Niemczech mówią o nim, że to trenerski talent. Jest młody, a doświadczony. Debiut w ekstraklasie jednak mu nie wyszedł - przegrał 0:2 z Cracovią. - Przed nami dużo pracy. Nie zbudujemy pressingowej maszyny w dwa tygodnie - nie ukrywa.

Dawid Szymczak: Ma pan jakieś przebłyski z dzieciństwa w Bytowie?

Bartosch Gaul: - Mieszkaliśmy w Polsce tylko dwa lata, więc z tego czasu wspomnień nie mam. One pojawiają się później, bo w każde wakacje na miesiąc czy półtora przyjeżdżałem do babci i dziadka. Otrzymywałem od nich bardzo dużo ciepła. Mając 16 czy 17 lat nawet mieszkałem u babci przez pół roku i w ramach wymiany międzynarodowej chodziłem do ogólniaka w Bytowie. Chodziło o to, żebym jeszcze lepiej poznał polską kulturę i pielęgnował język. Teraz, pracując w Górniku, najbardziej doceniam, jak świetny był to pomysł.

Niemieccy dziennikarze wspominali, że mówi pan w ich języku bez obcego akcentu. Po polsku również.

- W ostatnich latach starałem się przynajmniej dwa razy w roku przyjeżdżać do Polski, więc cały czas miałem kontakt z językiem. Zresztą, gdy odezwał się Górnik, byłem w Bytowie i spotykałem się z rodziną. Wszyscy od strony mamy tam mieszkają. Gdy mnie pytają, czy jestem Niemcem, mam pewien problem, bo nie do końca się nim czuję. Pochodzę z Polski, korzenie są dla mnie ważne i czuję się z nią emocjonalnie związany. Formalnie mam dwa obywatelstwa.

Ale akurat w planach zawodowych od początku wszystko było jasne. W dorosłość wkraczał pan już z licencją trenerską.

- Wcześnie zacząłem pomagać w Schalke przy najmłodszych dzieciach i w skautingu. Pozwalali mi prowadzić treningi raz w tygodniu i czułem, że to coś dla mnie. Spełniałem się w tym bardziej niż grając w piłkę. Odkąd skończyłem 15 czy 16 lat, wiedziałem już, że chcę być trenerem, ale wciąż grałem rekreacyjnie w niższych ligach. Dopiero na studiach, gdy podpisałem z Schalke pierwszy kontrakt i dostałem drużynę do lat 12, zaczęło mi brakować czasu na grę. Miałem z dzieciakami cztery treningi w tygodniu, do tego zajęcia na uczelni. Zrezygnowałem bez bólu. Najważniejsze było trenowanie.

Grając w piłkę zapisywał pan sobie na przyszłość najciekawsze ćwiczenia z własnych treningów?

- Tak, ale dzisiaj nie jestem trenerem, który zagląda do książek i szuka ćwiczeń na najbliższy trening. Nie mam zeszytów ani folderów w komputerze z gotowcami. Sam muszę mieć pomysł na dane ćwiczenie i wiedzieć, jak ma pomóc moim piłkarzom. To zawsze środek do celu. W Niemczech mówi się o "trenerach laptopowych". Ja się takim nie czuję. Prawdę mówiąc, na laptopie jedynie przygotowuję analizy, bo inaczej się nie da. Resztę wolę notować ręcznie i korzystać z flipchartów.

Ale całą generację młodych niemieckich trenerów, którzy nie mają piłkarskiego doświadczenia, jednak znakomicie nauczyli się taktyki na rozmaitych blogach i pogłębiali wiedzę w internecie, a dzisiaj są znakomicie przygotowani merytorycznie i oczytani, określa się w ten sposób. Stereotyp jest taki, że czasem tej dużej wiedzy nie potrafią przystępnie przekazać piłkarzom.

- Tacy trenerzy, zaczynający od początku, niemający doświadczenia piłkarskiego, też mają swoje atuty. W Niemczech zawodnicy, którzy zagrali wiele meczów w Bundeslidze, mogą od razu zdobywać wyższe licencje trenerskie. Ja musiałem zaczynać od samego dołu i sobie to cenię. Nie miałem kariery piłkarskiej, dzięki czemu szybko zacząłem trenować. Mam 34 lata, będę drugim najmłodszym trenerem w ekstraklasie, ale mam już za sobą siedem lat pracy w Schalke w wielu kategoriach wiekowych i siedem lat w Mainz w grupach młodzieżowych oraz w rezerwach grających w seniorskiej lidze. Pracowałem i uczyłem się piłki na każdym poziomie. Również na takim, że wszystko załatwiałem sam, bo nie było kierownika zespołu ani dyrektora. Sam organizowałem wyjazdy na mecze, sam opłacałem pralnię, sam kupowałem piłki i musiałem dopilnować, żeby były napompowane. To się przydaje. Zdobywasz duży szacunek do wszystkich ludzi, którzy dzisiaj robią to za ciebie.

Jak duży wpływ na ostatnie sukcesy niemieckich trenerów ma szkoła w Kolonii?

- To kopalnia wiedzy. Wychodzisz stamtąd i masz inne spojrzenie. To tam najczęściej poznajesz siebie i wiesz, w jakim kierunku chcesz iść: na pierwszego trenera, na asystenta, na analityka czy na dyrektora sportowego. Czy lepiej ci będzie w pracy z seniorami, czy z dziećmi. Nauka tam jest jak szwedzki stół - wybierasz to, na co masz ochotę. Chcesz być asystentem? Pewnie weźmiesz więcej zajęć taktycznych. Chcesz być pierwszym trenerem? Weźmiesz dużo lekcji z psychologii i przywództwa, bo najważniejsze jest to, że pracujemy z ludźmi. Mogę mieć bardzo dużą wiedzę taktyczną, ale najważniejsze, żebym potrafił przekazać ją piłkarzom. Trzeba też uważać, ile informacji im się przekazuje. Łatwo przesadzić.

Pan kiedyś przesadził?

- W pierwszym roku po kursie UEFA Pro, w rezerwach Mainz. Zacząłem zmieniać systemy gry. W Kolonii dużo się mówi, jaki system dobrać pod dane ustawienie rywali. I na tablicy to wszystko się sprawdza, ale na boisku jest jedenastu ludzi i po zmianie systemu mogą poczuć się zagubieni. Ustawimy się inaczej, a oni stracą pewność siebie, przestaną wierzyć w swój system, stracą zaufanie. Ale musiałem popełnić te błędy, by wypracować własne rozwiązanie. Dzisiaj mamy z zespołem stałą formację, ale przygotowujemy w jej obrębie różne warianty, by podporządkować taktykę pod predyspozycje zawodników, uwypuklić ich najmocniejsze strony i ukryć słabsze na tle różnych przeciwników. To często są małe zmiany, niewidoczne od razu. Mamy zatem swoją bezpieczną formację, ale jesteśmy elastyczni. Najważniejsze, że drużyna ma do tego zaufanie i w to wierzy. To psychologia, która jest bardzo ważna.

Długo się pan zastanawiał nad tym szwedzkim stołem w Kolonii, co nałożyć i w którym kierunku iść?

- Wskazówką było to, że mnie zawsze najbardziej interesował człowiek. Rozmowa z nim, zrozumienie go, poznanie jego osobowości. Zwracałem uwagę na psychologię, prowadzenie zespołu, budowanie relacji w sztabie. Tak dojrzewała myśl, żeby być pierwszym trenerem.

Kto był pana najlepszym nauczycielem?

- Norbert Elgert. To jeden z najbardziej cenionych specjalistów od szkolenia w Niemczech. Pracuje w Schalke pewnie już z 20 lat. Tam mogłem się od niego uczyć. Najważniejsze jest jego życiowe doświadczenie. Jak regulować stres, jak nie ulegać emocjom i jak zarażać spokojem swój zespół. Czasami uznaje się, że ten trener, który dużo biega przy linii i krzyczy w trakcie meczu, jest dobry. Ja najbardziej podziwiam spokój.

Na myśl przychodzi Carlo Ancelotti. Wygrał ostatnią Ligę Mistrzów, chociaż jego zespół wiele razy był na zakręcie. Ani razu nie widziałem u niego zdenerwowania.

- Też o nim pomyślałem. Drużyna korzysta z jego gigantycznego doświadczenia. Często emocje trenera przechodzą na zespół, więc potrzeba mnóstwa mądrości. Nauczyłem się, żeby najpierw patrzeć na siebie, a dopiero później na drużynę. Jeśli coś idzie nie po mojej myśli, to zaczynam od pytania, czy na pewno dobrze przekazuję, o co mi chodzi. Może coś jest nie tak z moją mową ciała? Może moja aura sprawia, że sprawy idą nie po myśli?

Skoro tyle pan bierze na siebie, to jak pan radzi sobie ze stresem?

- Pomaga mi uprawianie sportu, ale też medytacja i joga. Lubię wstawać wcześnie rano i bardzo spokojnie wchodzić w dzień. Muszę dbać o siebie, żeby zachowywać pozytywną aurę. Tylko wtedy będę dobrze wpływał na zespół. Ważny jest też odpoczynek. Czasami o niego trudno, bo jako trener dużo pracujesz, często do nocy. Łatwo temu ulec, bo piłka nożna jest naszą pasją, ale to do świeżej głowy wpada najwięcej dobrych pomysłów. U Elgerta podpatrzyłem robienie sobie okienek na odpoczynek w ciągu dnia, żeby nie pracować non stop. Lepiej chwilę odpocząć i zabrać się za pracę z nową energią.

Jak pan się znalazł w Mainz? Obok stajni Red Bulla ten klub jest najciekawszym miejscem dla trenerów i nie bierze do siebie przypadkowych osób.

- Poniekąd był to jednak zbieg okoliczności. Pracowałem w Schalke i na jednym z turniejów poznałem dyrektora akademii Mainz. Wymienialiśmy doświadczenia, porównywaliśmy nasze wizje szkolenia i rozmawialiśmy sobie o piłce. Złapaliśmy dobry kontakt, a oni akurat szukali trenera do drużyny do lat 15. Tak to się zaczęło.

A później były dwa mistrzostwa regionu z dwoma rocznikami i w nagrodę dostał pan do prowadzenia klubowe rezerwy.

- Tak, miałem już wtedy licencję UEFA Pro i po głowie chodziła mi myśl, że czas wziąć samodzielnie jakiś zespół z wyższej ligi. Propozycje się pojawiły, ale Mainz zaproponowało mi objęcie rezerw. To wszystko działo się bardzo szybko. Zostałem trenerem tydzień przed obozem przygotowawczym. "To jest twój skład, to jest twój sztab, do roboty". Nie brakowało trudnych sytuacji, ale dzięki temu dużo się nauczyłem.

Jeden z polskich trenerów przekonywał mnie, że klubowe rezerwy są najtrudniejszym zespołem do prowadzenia. Piłkarze z pierwszej drużyny schodzą tam jak za karę. Młodzi walczą o karierę, więc są bardzo zazdrośni o miejsce w składzie. Weteranom u schyłku kariery czasami już się nie chce, a kto z młodych się wyróżnia, dostaje awans do pierwszego zespołu. Dla trenera to poligon.

- Mogę się pod tym wszystkim podpisać. Jeżeli trener ma swoje wyobrażenie i swój pomysł na grę w piłkę, to w rezerwach będzie cierpiał. Każdy trener chce mieć wpływ na swój zespół, a w rezerwach nie możesz powiedzieć: tego piłkarza nie chcę, a tego nie oddam. Nie można marudzić i narzekać, bo projekt szybko się rozpadnie. Rezerwy uczą rozwiązywania problemów i doraźnego działania. W Mainz do rezerw często schodzili młodzi zawodnicy, którzy trenowali już z pierwszym zespołem, ale nie grali w Bundeslidze. Nie podnosili znacząco poziomu w rezerwach, bo wciąż potrzebowali nauki, a z drugiej strony chcieli już grać w Bundeslidze. Mecze w rezerwach były dla nich rozczarowujące. Potrzeba było wielu rozmów. Ale dzięki temu przekonałem się, że różnica w grze tego samego piłkarza, negatywnie i pozytywnie nastawionego, jest ogromna. Równocześnie musiałem dobrze komunikować decyzje moim zawodnikom, bo gdy schodziło do nas np. pięciu zawodników z pierwszego zespołu, to pięciu swoich musiałem posadzić na ławce, a pięciu kolejnych nie mieściłem w kadrze. I kolejna sprawa - w rezerwach brakuje zgrania i taktyki, bo niemal co mecz grasz w innym składzie. Oglądając te mecze z boku, trudno się domyślić, jakie założenia miał trener i jaki jest jego pomysł na piłkę. I tutaj znów ważna była stała formacja. Gdy piłkarz z pierwszego zespołu dołączał do nas trzeci raz, to wiedział już, czego wymagamy.

Z czego się bierze ten trenerski fenomen Mainz? Co finał Ligi Mistrzów, to trener z przeszłością w tym klubie.

- Z historii trenerskiej Mainz bierze się cała filozofia klubu. Zacząć trzeba od Wolfganga Franka, który wprowadzał w Niemczech grę czterema obrońcami i przesuwanie całego zespołu w kierunku piłki, a nie krycie jeden na jednego. Był reformatorem. Juergen Klopp miał za to świetny pressing i po odbiorze jego drużyna chciała od razu iść do przodu. Thomas Tuchel to kontynuował i jeszcze dołożył atak pozycyjny. Z połączenia tych wszystkich elementów wzięła się filozofia całego klubu, która jest skuteczna, więc klub się jej trzyma.

Przed Bo Svenssonem jednak klub się pogubił.

- To prawda, odszedł od tej filozofii. Razem ze Svenssonem w klubie pojawili się też dyrektorzy Martin Schmidt i Christian Heidel. Wszyscy razem wrócili do tradycji: charakter, zespołowość, duża energia w grze, intensywna obrona, wysoki pressing i ostre wyjście do przodu po odbiorze. To główne założenia. A druga rzecz - akademia Mainz jest z tym spójna. Niektóre kluby myślą, że pięć boisk, sauna, baseny i świetnie wyposażona siłownia wychowają im piłkarza. To oczywiście może pomóc, ale najważniejszy jest pomysł i umiejętności trenerów. Stąd w Mainz bardzo indywidualne podejście do zawodnika, zainteresowanie przede wszystkim człowiekiem i dodatkowe treningi. Nie mieliśmy tych wszystkich udogodnień, więc siedzieliśmy i kombinowaliśmy, co jeszcze możemy robić lepiej w warunkach, które mamy. Szukaliśmy rozwiązań, zamiast rozłożyć ręce i powiedzieć, że Schalke, Borussia, Bayern czy Werder mają od nas lepsze warunki. Stworzyliśmy tym młodym piłkarzom dobre środowisko. Mieliśmy zawodników, którzy pasowali do siebie charakterologicznie. Każdy z nich chciał się rozwijać i był pracowity, a dookoła miał kilku starszych piłkarzy, którzy chcieli go uczyć.

Czasami starsi blokują młodych, by nie zajęli im miejsca.

- Dlatego trzeba obserwować całą grupę i znać charaktery wszystkich zawodników. Wiem, jak dobry wpływ na młodych napastników może mieć Lukas Podolski. Jako trener tego nie zastąpię. Rafał Janicki ma mnóstwo meczów w ekstraklasie, więc niech się dzieli tym doświadczeniem z obrońcami. Dlatego nie można powiedzieć, że klub ma grać tylko młodymi. Ta mieszanka jest bardzo ważna. Trzeba młodym stworzyć całe środowisko. To się robi latami, ale później dostaje się nagrodę za wytrwałość.

Pan też jest wyznawcą tej filozofii Mainz?

- Dwa najważniejsze dla mnie hasła to energia i kontrola. W absolutnie każdej fazie gry. Jeśli chcę mieć kontrolę w defensywie, nie mogę bronić biernie, muszę być agresywny, muszę naciskać, wychodzić do przodu, mieć dużo sprintów. Wiadomo, że nikt nie zbuduje takiej maszyny pressingowej w dwa tygodnie, ale najważniejsze założenia można wpajać od razu. Nie mamy piłki? Jak najszybciej chcemy ją mieć. Mamy ją? Zatem chcemy zyskać kontrolę i gramy pozycyjnie. Jeśli tylko jest okazja - przyspieszamy. Tracimy? Musimy mieć taką organizację z tyłu, żeby się nie cofać, tylko przesunąć do przodu i biec do pressingu. Tak, to filozofia Mainz.

Ralf Rangnick na treningach dawał piłkarzom bodaj pięć sekund na odbiór piłki po stracie. Ile pan im da?

- Zamontował na boisku treningowym nawet specjalny zegar, który to odmierzał. Ja na razie nie mam takich planów. Tu nie do końca chodzi o czas, bo może to być pięć sekund, może być siedem albo dziesięć. Chodzi o impuls. O wpojenie piłkarzom, że po stracie nie powinni wracać, tylko jak najszybciej gonić piłkę. Ale musimy mieć więcej wariantów, bo trudno grać cały mecz w ten sposób.

Jakie ma pan wnioski po okresie przygotowawczym?

- Nie będę kłamał, będzie nam potrzebny czas, żeby zacząć grać w stylu, jakiego oczekuję. To bardzo intensywny styl, a pierwszą różnicą, jaką dostrzegłem między treningami w Polsce i w Niemczech była właśnie inna intensywność. W defensywie i w ofensywie. Powiedziałem chłopakom już na początku, że na treningach za dużo odpoczywają. "Musimy się stresować na każdym treningu. Nie możemy mieć czasu przyjąć piłki, rozejrzeć się i dopiero podać. Każdy ma czuć na sobie presję. Później, jak wyjdziemy na mecz, każdy z was pomyśli: ale mam dużo czasu" - mówiłem. Ta intensywność się pojawi, ale to proces.

W Polsce od lat trwa dyskusja o intensywności. Nasi najzdolniejsi piłkarze często wyjeżdżają do Niemiec, a nawet do słabszych lig, choćby belgijskiej, i potrzebują kilku miesięcy, żeby się odnaleźć w szybszej grze.

- Bo to niezwykle ważny element.

To z czego się to bierze, że my od lat tę intensywność mamy niższą?

- Co do jednej rzeczy jestem przekonany. W Polsce jest tyle samo talentów, co w Niemczech. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, szuka wymówki. Nie do końca też chodzi o pieniądze czy infrastrukturę. Ważniejsze wydaje mi się wprowadzanie od początku szkolenia wysokiej intensywności, by 13-latkowie już przyzwyczajali się do tego, że na boisku nie ma miejsca. Dzieciakom szybko weszłoby to w krew i w dorosłej piłce byłoby im łatwiej. Polska ma pewną przewagę nad Niemcami. Mamy w składzie Darka Stalmacha. 16 lat i doświadczenie w prawie 20 meczach Górnika Zabrze. W Bundeslidze byłoby to niemożliwe. Tam aż tak młodzi chłopcy nie grają.

Tylko co zrobić, by za pięć lat ten Stalmach nie odbił się od poważnej piłki za granicą?

- Pracować, poświęcić mu czas. I nie podchodzić do tego na zasadzie, że albo da radę, albo nie da rady. Moim obowiązkiem i całego mojego sztabu jest niedopuszczenie do tego, by ci młodzi chłopacy przepadli. Nie obiecam Stalmachowi, że będzie grał we wszystkich meczach po 90 minut, ale obiecam mu, że będziemy szukać elementów, w których powinien się rozwinąć. Jeżeli stwierdzimy, że może poprawić technikę, będziemy z nim ćwiczyć. Jeżeli taktykę, to dostanie od nas indywidualną analizę i wskazówki. Jeżeli będzie miał kłopoty mentalne, będziemy z nim rozmawiać i dawać mu ćwiczenia, by bardziej w siebie wierzył. Jeżeli fizyczne, będzie pracował na dodatkowych treningach. Do każdego piłkarza chcemy podejść indywidualnie. Mamy tylu trenerów w sztabie, że znajdziemy czas. Będzie to wymagało od nas sporo pracy, ale jeśli uznajemy, że Stalmach i inni młodzi zawodnicy są dla nas ważni, nie będziemy szukali wymówek.

Co panu sprawia największą satysfakcję w byciu trenerem?

- Zadałem sobie kiedyś pytanie, dlaczego w ogóle zdecydowałem się na piłkę nożną, a nie na przykład na tenis. Chodzi o drużynę, o ludzi. Uwielbiam prowadzić zespół, ale jednocześnie chcę poprawiać moich zawodników poprzez indywidualne podejście. Ten ich rozwój jest dla mnie bardzo ważny. Na górze chodzi o wyniki. Jest presja, sporo stresu, ale staram się nie zapominać, co dla mnie jako trenera jest najważniejsze. Da się połączyć rozwój z wygrywaniem. Najlepiej, gdy to idzie w parze. Na tym polega ta sztuka.

Słyszałem też, że bardzo ważna jest dla pana atmosfera w grupie.

- Tak. Pod tym się wiele kryje, ale mój cel jest dość prosty. Chciałbym, żeby po ostatnim meczu sezonu każdy piłkarz miał w sobie trochę żalu, że to się już skończyło. To by znaczyło, że pod każdym względem mieliśmy dobry sezon. Jeśli masz taką kulturę w klubie, taką atmosferę i takie więzi w drużynie, że będziesz tęsknił za kolegami, to też na boisku możesz dla nich zrobić więcej.

Co pan może dać Górnikowi, a co Górnik panu?

- Klub może mi stworzyć środowisko do grania takiej piłki, jaką chcę. Mówię "środowisko", bo to wykracza poza pierwszą drużynę. Chodzi o cały charakter klubu, o każdego pracownika. W Zabrzu dobrze się odnalazłem, to podobny region do Zagłębia Rury. Klub jest pracowity, emocjonalny i ma fajnych kibiców. To ważne. Mówiłem piłkarzom, że ten charakter klubu i żyjący nim kibice mogą nam dać przewagę nad innymi zespołami, jeśli nasz styl gry będzie z tym spójny. Ja natomiast dam klubowi całą swoją wiedzę, doświadczenie i zapał. Potrafię pracować z młodzieżą, co tutaj jest bardzo ważne, ale prowadziłem też w rezerwach bardzo doświadczonych zawodników, więc umiem to połączyć. Możemy razem z Górnikiem rozwijać wszystkie struktury w klubie, by kiedyś zyskać taką stabilizację, że co roku do pierwszej drużyny będzie wchodzić dwóch młodych zawodników. Wiem, jak to wygląda w Mainz i jak w Schalke. Ale znów - nie osiągniemy tego w październiku.

Ale w październiku w klubie może się już skończyć cierpliwość. Jeśli spotkamy się za rok, a pan dalej będzie trenerem Górnika, będzie pan ekstraklasowym wygą.

- Wiem. Miałem komfortową sytuację, bo mogłem zostać w Mainz. Ale strach nigdy nie jest dobry. Mam wizję, mam pomysł i wiem, ile czasu potrzebuję.

To kiedy zespół zacznie grać według pańskiego scenariusza?

- Dopiero zaczęliśmy, a pracy będzie dużo. Zmieniamy nieco styl gry i intensywność. Nie ma drogi na skróty. Nie zmienimy wszystkiego na raz. Trzeba to robić stopniowo, więc pewne aspekty poprawimy już w lipcu, inne dołożymy w sierpniu.

Górnik się do pana odezwał czy to pan się zaoferował?

- Wszystko odbywało się przez mojego agenta. Klub zadzwonił i powiedział, jaki profil trenera go interesuje.

To ten agent, który dba też o interesy Juergena Kloppa i przez jakiś czas pracował jeszcze dla Juliana Nagelsmanna, a w wywiadach mówił, że to Bartosch Gaul ma wielki trenerski talent?

- Ten sam od lat. Prowadzi jeszcze paru trenerów, więc jak klub się do niego odezwał i powiedział, że szuka trenera, który będzie współpracował z akademią, ma podejście do młodych zawodników i konkretny pomysł na grę, pomyślał o mnie.

Będąc w rezerwach Mainz, planował pan, że czas na coś nowego?

- To dość naturalne. Rezerwy są dobre na jakiś czas. Później chce się iść dalej, żeby mieć większe możliwości i wyraźniejszy wpływ na swój zespół. Nigdy tego nie ukrywałem. Z moimi szefami w Mainz byliśmy wobec siebie szczerzy, więc wiedzieli, że jeśli dostanę dobrą propozycję, to będę chciał zrobić następny krok. Nie wiedziałem tylko, że to będzie najwyższa liga i inny kraj. Wyzwanie jest zatem większe, ale to dobre dla mojego rozwoju.

Idzie pan drogą Bo Svenssona? Rezerwy Mainz, później zbieranie doświadczenia w pierwszej drużynie innego klubu - on w Lieferingu, pan w Górniku, a następnie powrót do Mainz?

- Nauczyłem się, że nie można w piłce tak daleko planować, bo wiele rzeczy potrafi zmienić się dosłownie z dnia na dzień. Nie mogę zawracać sobie głowy tym, co będzie w przyszłości. Muszę myśleć o tym, co zrobić dzisiaj. Dla mnie zawsze ważne są też odczucia. To dość proste - czuję się dobrze idąc do Górnika? Tak, więc idę. Czuję się tu dobrze? Tak, więc zostaję. Tak chcę też robić w dalszym życiu.