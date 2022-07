Rozstrzygnęła się przyszłość Iviego Lopeza. Koniec spekulacji. Raków ogłasza

Kibice Rakowa Częstochowa mogą odetchnąć z ulgą. Najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu Ekstraklasy zostaje na dłużej w drużynie prowadzonej przez Marka Papszuna. Mowa oczywiście o Ivim Lopezie, który wzbudzał zainteresowanie klubów z zagranicy. We wtorek wicemistrzowie Polski poinformowali jednak, że Hiszpan nigdzie się nie wybiera i przedłużył umowę, która miała obowiązywać do 30 czerwca 2024 roku. Nowa zwiąże go z Rakowem do połowy 2026 roku.

Ivi Lopez zostaje w Rakowie. Przedłużył kontrakt o dwa lata

- Bardzo cieszymy się, że udało nam się zatrzymać zawodników będących liderami nie tylko drużyny, ale też całej ligi. Takim piłkarzem na pewno jest Ivi. Chcemy zbudować zespół, który będzie w stanie rywalizować o najwyższe cele i przyniesie dużo radości kibicom. Dzięki determinacji całego klubu dziś wykonaliśmy ku temu duży krok - powiedział Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa, cytowany przez klubową stronę internetową.

- Jestem tutaj bardzo szczęśliwy i dobrze traktowany, więc cieszę się z przedłużenia kontraktu. Tutaj dobrze się bawię, czerpię z tego satysfakcję i wygrywam tytuły. Myślę, że to jedne z najlepszych lat. Będzie to już trzeci i miejmy nadzieję, równie udany rok jak poprzedni - mówi natomiast Ivi Lopez. Klub przygotował z okazji nowej umowy swojej gwiazdy także krótki materiał wideo, który można obejrzeć poniżej.

Jak dotąd 28-latek zanotował w barwach Rakowa Częstochowa 78 meczów, w których strzelił 35 goli i zanotował 20 asyst. Tylko w poprzednim sezonie zdobył 21 bramek, co pozwoliło mu sięgnąć po tytuł króla strzelców Ekstraklasy. Wybrano go także najlepszym piłkarzem i pomocnikiem sezonu.

Lopez gra w Rakowie od lata 2020 roku. Wcześniej Hiszpan występował w ojczyźnie, kolejno w Getafe, Sevilli Atletico, Levante, Realu Valladolid, Sportingu Gijon, SD Huesca oraz SD Ponferradina.

