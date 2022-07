Rivaldinho odchodzi z Cracovii. Hanca też. Trafią do tego samego klubu

Cracovia udanie zaczęła sezon 2022/2023 piłkarskiej Ekstraklasy i w pierwszej kolejce pokonała na wyjeździe Górnika Zabrze 2:0. Choć rozgrywki ruszyły, w zespole dojdzie do istotnych zmian kadrowych. Portal Weszlo.com poinformował we wtorek, że z zespołu odejdzie dwóch piłkarzy, którzy do niedawna stanowili o sile krakowskiej drużyny. To Rivaldinho i Sergiu Hanca.

Cracovia oddaje dwóch piłkarzy do Rumunii. Rivaldinho i Sergiu Hanca odchodzą do Universitatea Craiova

Obaj przenoszą się do rumuńskiego zespołu Universitatea Craiova, który poszukuje wzmocnień przed grą w europejskich pucharach. Klub ten zajął trzecie miejsce w ubiegłym sezonie rumuńskiej ligi i zaprezentuje się w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. W drugiej rundzie ich przeciwnikami będzie KF Vllaznia z Albanii.

Rivaldinho już od kilku miesięcy myślał o zmianie klubu. Syn legendarnego Rivaldo podobno już zimą był bliski opuszczenia Krakowa, jednak pozostał w klubie. Teraz jednak ma już jednak wolną rękę w poszukiwaniu nowego miejsca pracy, a jego umowa z Cracovią zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Trener Jacek Zieliński, podobnie jak na wiosnę, nie widzi dla niego miejsca w podstawowym składzie. Dla 26-latka transfer do Universitatea Craiova to powrót na rumuńskie boiska. Przed dołączeniem do "Pasów", grał już w Dinamie Bukareszt oraz FC Viitorul Constanta (obecnie FCV Farul Constanta).

Cracovię na rzecz gry w Universitatea Craiova opuści też Sergiu Hanca. W przypadku skrzydłowego o rozstaniu z polskim klubem zadecydowały jednak względy prywatne. 30-latek wraca do Rumunii z uwagi na chorobę żony, która już jakiś czas temu wyjechała do Bukaresztu. Cracovia rozumie sytuację zawodnika i nie będzie mu robiła problemów. Umowa siedmiokrotnego reprezentanta Rumunii zostanie także rozwiązana za porozumieniem stron.

- W tej chwili czuję się bardzo zmęczona i muszę pozostać w łóżku tak często, jak to możliwe. Na wczorajszej kontroli lekarz powiedział mi, że muszę być pod obserwacją i leczeniem, ponieważ ryzykuję utratę jednej z nerek i przedwczesny poród. Sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ jestem w 5 miesiącu ciąży i istnieje ryzyko, że ja i dziecko nie przeżyjemy. Potrzebuję trochę spokoju w moim życiu, aby leczenie zadziałało. Doceniam, że jesteś blisko mnie jak zawsze - opowiedziała Andrea Hanca o swoim stanie, cytowana przez serwis mymistrzowie.pl.

Rivaldinho trafił do Krakowa w sierpniu 2020 roku. Od tego czasu Brazylijczyk rozegrał dla Cracovii 51 meczów, w których strzelił trzy gole i zaliczył tyle samo asyst. Sergiu Hanca natomiast zaliczył 115 występów, w których zdobył 19 bramek i zaliczył 20 asyst.

