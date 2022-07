Lech coraz bliżej sprowadzenia Kądziora. Dużo lepsza oferta

- Nie będę mówił dokładnie, ile oczekujemy, bo to jest tajemnica klubu, ale powiem tak: nie możemy się zgodzić na obecną ofertę Lecha. Gdybyśmy się zgodzili, to chyba sam Damian by się na nas lekko obraził, że go nie doceniamy. Ta oferta jest po prostu za niska - w rozmowie z portalem Weszło.com o ofercie Lecha Poznań za Damiana Kądziora mówił prezes Piasta Gliwice, Bogdan Wilk.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lech złożył wtedy Piastowi śmiesznie niską ofertę. Za jednego z najlepszych skrzydłowych ligi mistrzowie Polski oferowali zaledwie 200 tys. euro oraz Daniego Ramireza. Tej oferty Piast nie mógł przyjąć.

Pierwsza tak trudna decyzja Grbicia. Możdżonek: On leci do Bolonii po trofeum

Lech wróci po Kądziora

Nie znaczy to jednak, że Kądzior nie trafi do Lecha tego lata. Portal Meczyki.pl poinformował, że poznaniacy wrócą po skrzydłowego. Tym razem z dużo lepszą ofertą, która ma opiewać na 600-700 tys. euro. To może sprawić, że Piast zgodzi się na transfer.

Transfer, który mógł dojść do skutku już wcześniej. Przed rokiem Lech mógł sprowadzić Kądziora, ale fanem tego transferu nie był ówczesny trener poznańskiej drużyny - Maciej Skorża.

Kolejny klub odcina się od transferu Ronaldo. Stanowcze słowa ten Haga

Chociaż Lech ostatecznie zdobył mistrzostwo Polski, to mógł żałować, że Kądziora nie sprowadził. Skrzydłowy trafił do Piasta, gdzie w 36 występach zdobył siedem bramek i miał osiem asyst.

Kądzior jest wychowankiem Jagiellonii Białystok. W karierze grał też w Motorze Lublin, Dolcanie Ząbki, Wigrach Suwałki, Górniku Zabrze, Dinamie Zagrzeb, SD Eibar oraz Alanyasporze.