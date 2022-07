Legia Warszawa dostała ofertę z Ligue 1 za Wieteskę. 1,5 miliona euro

1,5 mln euro - mniej więcej tyle za Mateusza Wieteskę oferuje Clermont Foot 63 - poinformował portal Meczyki.pl. Legia Warszawa na razie nie godzi się jednak na sprzedaż środkowego obrońcy do 17. klubu poprzedniego sezonu Ligue 1.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wszystko przez kontuzję, jakiej w sobotni wieczór doznał Maik Nawrocki. Środkowy obrońca Legii fatalnie zderzył się z napastnikiem Korony Kielce - Bartoszem Śpiączką - przez co doznał złamania kości twarzoczaszki. Nawrockiego czeka kilkutygodniowa przerwa od treningów.

Legia zaczepia Koronę po poważnej kontuzji Nawrockiego. Szybka odpowiedź

Legia dostała ofertę za Wieteskę

To kolejny problem drużyny Kosty Runjaicia. Kontuzjowani są też inni obrońcy - Joel Abu Hanna oraz Mattias Johansson. Tego drugiego na prawej obronie zastępuje Artur Jędrzejczyk, więc w obliczu kontuzji Nawrockiego, trenerowi Legii pozostaje dwóch zdrowych, doświadczonych stoperów. Jednym z nich jest Lindsay Rose, drugim właśnie Wieteska.

Nic więc dziwnego, że Legia na razie nie godzi się na sprzedaż 25-letniego zawodnika. Warszawiacy pewnie nie zmienią teraz zdania i to mimo że Wietesce pozostaje niespełna rok kontraktu. Ten wygasa wraz z końcem czerwca 2023 roku. Niewiele wskazuje na to, by piłkarz miał go przedłużyć.

Mógłby być twarzą nowej diety - "WŻ". Amerykański skromniś. A szkoda, że nie Bukowiecki

Wieteska od dłuższego czasu nosi się z zamiarem wyjazdu za granicę. Rok temu spekulowało się o jego transferze do Schalke 04 Gelsenkirchen, a w maju jego agent - Mariusz Piekarski - mówił, że zawodnik może wyjechać do MLS.

Wieteska, który jest wychowankiem Pogoni Grodzisk Mazowiecki, do Legii trafił 12 lat temu. Ze stołecznym klubem zdobył trzy mistrzostwa Polski. Wieteska jest podstawowym zawodnikiem Legii, a w tym sezonie pełni nawet funkcję kapitana zespołu. Obecny sezon nie zaczął się jednak dla niego dobrze, bo w meczu z Koroną Kielce (1:1) wyleciał z boiska za dwie żółte kartki.