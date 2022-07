Lech Poznań dopiął swego. Przełożył mecz. Jasne priorytety mistrzów Polski

Lech Poznań zanotował trzy porażki z rzędu. Najpierw przegrał w Superpucharze Polski z Rakowem Częstochowa 0:2, a następnie odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po dwumeczu z Karabachem Agdam 1:5. Podopieczni Johna van den Broma liczyli na przełamanie podczas pierwszego meczu tegorocznej ekstraklasy, w którym mierzyli się ze Stalą Mielec, ale i to spotkanie zakończyło się porażką 0:2. Teraz przed klubem ze stolicy Wielkopolski kolejny ważny mecz - tym razem w II rundzie Ligi Konferencji Europy. W czwartek 21 lipca poznaniacy zmierzą się u siebie z Dinamem Batumi. Tydzień później zaplanowano rewanż. Mistrzowie Polski poprosili o przełożenie meczu 2. kolejki ekstraklasy, by odpowiednio przygotować się do spotkania w Gruzji.

Lech Poznań - Miedź Legnica. Mecz przełożony

W kolejnym meczu polskiej ligi Lech Poznań miał zagrać z Miedzią Legnica. Spotkanie miało odbyć się w niedzielę 24 lipca o godzinie 15. Jednak już teraz wiadomo, że do tego starcia nie dojdzie w zaplanowanym terminie. Bowiem Departament Rozgrywek PKO BP Ekstraklasy przychylił się do wniosku mistrza Polski o przełożenie spotkania. Nowy termin rozegrania meczu nie jest jeszcze znany. Ekstraklasa po ustaleniu ogłosi go w osobnym komunikacie.

Klubom występującym w europejskich pucharach przysługuje prawo wniosku o przesunięcie spotkania. Z takim zastrzeżeniem, że można tego dokonać tylko dwa razy. Już wcześniej z tego prawa skorzystał Raków Częstochowa, który także przełożył mecz 2. kolejki ekstraklasy z Piastem Gliwice. Powód był ten sam - przygotowanie do spotkania rewanżowego w Lidze Konferencji Europy. W nich wicemistrzowie Polski zmierzą się z FK Astaną.

