Lech Poznań w końcu kupi obrońcę? Chce reprezentanta Polski

John van den Brom może mówić o sporym pechu od początku pracy w Lechu Poznań. Z powodu kontuzji na kilka tygodni wypada Adriel Ba Loua, a w środku defensywy brakuje Bartosza Salamona (uraz) oraz Antonio Milicia (infekcja). Trener Lecha stwierdził przed meczem ze Stalą Mielec (0:2), że klub powinien sobie poradzić. - Mamy czterech obrońców, a dwóch jest kontuzjowanych. Jest Nika Kvekveskiri i Alan Czerwiński, którzy mogą zagrać na środku obrony. Na razie nie planujemy ruchów - mówił van den Brom.

Reprezentant Polski w Lechu Poznań? Mistrzowie kraju blisko transferu Michała Helika

Tomasz Włodarczyk z "Meczyków" informuje, że Lech Poznań może sprowadzić nowego obrońcę w letnim oknie transferowym. W gronie kandydatów do wzmocnienia zespołu mistrzów Polski był m.in. Robert Ivanov z Warty Poznań czy Adrian Rus z Fehervaru. Ostatecznie okazuje się, że Rus nie trafi do Lecha Poznań, mimo że jest dostępny za około 500-600 tysięcy euro. Rumun jest obserwowany przez kluby z ligi rosyjskiej i drugiej ligi hiszpańskiej. Nowym faworytem do wzmocnienia Lecha Poznań stał się Michał Helik, występujący w Barnsley.

Barnsley spadło do League One, ale mimo to Michał Helik ma za sobą dobry sezon i został wybrany najlepszym piłkarzem sezonu w swoim klubie. Defensor musi jednak zmienić klub, jeśli chce dostać powołanie na mistrzostwa świata w Katarze. Jak podają meczyki.pl, porozumienie między Lechem Poznań a Helikiem jest coraz bliższe i wygląda na to, że poznaniacy wygrali rywalizację z zagranicznymi klubami. Na ten moment nie wiadomo, na jakich zasadach Michał Helik trafiłby do Lecha i jaką kwotę za Polaka otrzymałoby Barnsley. Helik ma ważną umowę z Anglikami do końca czerwca 2023 roku.

Tym samym Michał Helik wróci do Ekstraklasy po dwóch latach. Obrońca przeniósł się do Barnsley we wrześniu 2020 roku za 800 tysięcy euro z Cracovii. Helik grał w Krakowie w latach 2017-2020 i wystąpił w ponad stu meczach we wszystkich rozgrywkach. Obrońca jest wychowankiem Ruchu Chorzów, w którym występował w latach 2013-2017.

Michał Helik zadebiutował w reprezentacji Polski w marcu 2021 roku w meczu z Węgrami (3:3), kiedy pracę w roli selekcjonera Polaków rozpoczynał Paulo Sousa. Łącznie 26-latek zagrał w siedmiu meczach kadry, ale jak dotąd nie dostał szansy od Czesława Michniewicza.