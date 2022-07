Kontrowersje w meczu Korona - Legia. Lyczmański rozstrzyga. "Nie zrobił nic złego"

37 - aż tyle fauli sędzia Tomasz Musiał odgwizdał w sobotnim meczu Korony Kielce z Legią Warszawa w 1. kolejce ekstraklasy. W bardzo ostrym spotkaniu arbiter pokazał cztery żółte i jedną czerwoną kartkę.

Tę w 61. minucie zobaczył Mateusz Wieteska. Zawodnik Legii został wyrzucony z boiska za dwie żółte kartki. Pierwszą Wieteska zobaczył za faul na Jakubie Łukowski, popełniając taktyczny faul. - Sytuacja nie budzi wątpliwości. Faul taktyczny, przerwanie akcji korzystnej, kartka jak najbardziej słuszna. Zawodnik nie był zainteresowany piłką tylko przeciwnikiem - w studiu Ligi+Extra powiedział ekspert stacji Canal+ Adam Lyczmański.

Drugą kartkę Wieteska zobaczył za faul na Jauhieniju Szykauce. Sytuacja wzbudziła sporo kontrowersji, ponieważ część kibiców i ekspertów wskazywała, że piłkarz Legii, mimo agresywnego ataku, nie dotknął przewinienia.

- Musimy karać zawodników za zamysł. On jest bardzo ważny - powiedział Lyczmański. I dodał: - Ja powiem tak: gdyby tam był soczysty kontakt, o który wszyscy pytają, to nie pytalibyśmy, czy to jest faul i druga żółta kartka, tylko zdecydowanie powiedzielibyśmy, że to jest czerwona kartka za atak na staw kolanowy. Moim zdaniem obie decyzje były słuszne.

Kontrowersje w meczu Korona - Legia

Kontrowersje wzbudziło też zagranie drugiego stopera Legii - Lindsay'a Rose'a. 30-latek po zagraniu piłki boleśnie nastąpił na stopę Oskara Sewerzyńskiego. Tu gospodarze domagali się kartki dla legionisty za zagranie, które skończyło się podkręceniem stawu skokowego poszkodowanego.

- Przepis mówi jasno: zawodnik Legii nie zrobił nic złego. Zagrał piłkę dokładnie tak, jak chciał to zrobić. To zawodnik Korony był spóźniony, wbiegł w rywala z dużym impetem, a stopa zawodnika Legii niefortunnie została postawiona na stopie rywala. Nie było to jednak żadnego złego zamiaru. Tu nie było faulu - skomentował Lyczmański.

Na koniec były sędzia skomentował też sytuację, w której Bartosz Śpiączka w pojedynku główkowym uderzył głową Maika Nawrockiego. Zderzenie skończyło się dla legionisty fatalnie, ponieważ złamał on kość policzkową. Mimo to Musiał nie pokazał zawodnikowi Korony żadnej kartki.

- Zawodnik Legii bardzo ucierpiał, skutki zderzenia są opłakane, ale piłkarz Korony na pewno nie zasłużył na czerwoną kartkę. Tu też nie było intencji uderzenia. Tu była walka o piłkę, a zawodnik Legii niefortunnie wpadł na przeciwnika. Jedyny błąd sędziego polegał na tym, że nie ukarał Śpiączki żółtą kartką za nierozważny atak głową - podsumował Lyczmański.