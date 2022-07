Widzew wrócił do ekstraklasy. Był w niebie. A potem Biczachczjan zachwycił [WIDEO]

- Bankructwo, upadek, ciężkie lata marszu w górę i w końcu, po ośmiu latach, awans do ekstraklasy - to najnowsza historia Widzewa Łódź. Odbudowę historycznego klubu kibice - w tym Zbigniew Boniek - oglądali w Pajęcznie, Strykowie czy Zelowie. - Na pierwszy trening przyszło 3 tys. kibiców. Wiadomo było, że to musi się udać - mówili o reaktywacji Widzewa Łódź bohaterowie reportażu Sport.pl.

Widzew Łódź po ośmioletniej przerwie znów zagrał w ekstraklasie. Już na inaugurację sezonu czekało na niego nie lada wyzwanie - wyjazdowe starcie z Pogonią Szczecin, która ostatnie dwa sezony kończyła ekstraklasę na trzecim miejscu. Był to też pojedynek trenerów debiutujących w polskiej lidze - Janusza Niedźwiedzia (Widzew) i Szweda Jensa Gustafssona (Pogoń).

Piłkarze Widzewa Łódź od początku meczu grali bez żadnego respektu dla faworyta. Szybko też cieszyli się z pierwszego gola w ekstraklasie po powrocie do tych rozgrywek. W 19. minucie przeprowadzili składną akcję. Z prawej strony pola karnego Ernest Terpilowski podał na ósmy metr do Bartłomieja Pawłowskiego. Napastnik gości strzelił, a piłka po rykoszecie wpadła do siatki.

Sześć minut później gospodarze mogli wyrównać, ale Luka Zahović źle strzelił głową z sześciu metrów, gdy dobjijał uderzenie Dąbrowskiego zza pola karnego.

26-letni Słoweniec zrehabilitował się w ostatniej minucie pierwszej połowy. Pogoń Szczecin przeprowadziła składną akcję, piłkę w polu karnym dostał Mariusz Fornalczyk, podał na trzeci metr do Zahovicia, a ten dostawił nogę do pustej bramki.

Piękny gol Biczachczjana

Już po zaledwie 180 sekundach drugiej części goście znów mogli prowadzić. Fatalny kiks popełnił Stipica. Bramkarz Pogoni Szczecin podał do Kuna na 13. metr, ten strzelił z pierwszej piłki, ale obok słupka. W 58. minucie świetną szansę zmarnował Pawłowski, który przegrał pojedynek sam na sam z bramkarzem gospodarzy.

Faworyci grali w tej części meczu słabo. Trener Gustafsson już po czterech kwadransach zmienił czterech zawodników ofensywnych. Szwed pewnie miał w pamięci, że już w czwartek jego zespół zagra u siebie z duńskim Brondby w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy. W momencie, gdy Pogoń Szczecin nic nie grała, jeden ze zmienników - Wahan Biczachczjan zrobił różnicę. Popisał się pięknym, technicznym strzałem z ok. 20 metrów i zdobył gola.

W efekcie Pogoń Szczecin podtrzymała serię meczów 1. kolejki ekstraklasy, w których nie zremisowała. Ma ich już takich aż 18. Ostatni raz na inaugurację podzieliła się punktami w sezonie 2000/2001 (0:0 z GKS-em Katowice).

W następnej kolejce Pogoń Szczecin zagra na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław, a Widzew Łódź w Białymstoku z Jagiellonią. W innych niedzielnych meczach ekstraklasy Radomiak zremisował z Miedzią Legnica 1:1 (0:0), a Wisła Płock pokonała 3:0 (1:0) u siebie Lechię Gdańsk.

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 (1:1)

Bramki: Zahović (45.), Biczachczian (71.) - Pawłowski (19.)

Pogoń: Stipica - Bartkowski, Zech, Malec Ż, Machado - Dąbrowski - Fornalczyk (55. Kucharczyk), Drygas (55. Almqvist), Kowalczyk (55. Biczachczjan), Grosicki (63. Jean Carlos) - Zahović (82. Stolarski).

Widzew: Ravas - Stępiński, Żyro Ż, Czorbadżijski - Danielak, Kun Ż, Hanousek (72. Shehu), Nunes (88. Kreuzriegler) - Terpilowski (78. Sypek), Pawłowski (78. Hansen), Letniowski (72. Sanchez).

Sędziował: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Widzów: 9339.