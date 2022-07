Boruc ostro podsumował agentów piłkarskich. "Nie mają kręgosłupa moralnego"

Miniony sezon nie był udany w wykonaniu Legii Warszawa, a sam Artur Boruc finalnie nie miał okazji na pożegnalne starcie w Ekstraklasie. Bramkarz miał bowiem wdać się w konflikt z klubem dotyczący płatności kary po jednym ze spotkań. Ostatecznie podjęto decyzję o organizacji dodatkowego meczu towarzyskiego, w którym nastąpi wcześniej wspomniane pożegnanie. Podjęto decyzję, że będzie to mecz z Celtikiem Glasgow, czyli klubem, w którym Artur Boruc występował w przeszłości, gdzie także miał status legendy klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew wstał po upadku. "Już nigdy nie będzie szedł sam" [Reportaż]

Artur Boruc przed swoim ostatnim meczem w karierze był gościem programu "Pogadajmy o piłce". W nim opowiedział m.in. o agentach piłkarskich. Bramkarz nie szczędził na ich temat ostrych słów, określając całe środowisko agentów mianem "zepsutego". - To środowisko jest zepsute, będę szczery. Bardzo ubolewam nad tym, że piłkarze muszą współpracować często z ludźmi, którzy kręgosłupa moralnego nie mają właściwie wcale - powiedział na kanale meczyki.pl.

Arsenal, Milan. Boruc mógł grać w wielkich klubach. Mówi, dlaczego nie wyszło

Boruc zdradził historię, gdy podpisywał kontrakt z Celtikiem

Opowiedział także sytuację, gdy wraz ze swoim agentem, Radosławem Osuchem, jechał podpisać kontrakt w Celticu Glasgow. - W trakcie jazdy z lotniska na Celtic Park rozmawialiśmy, jak to ma wyglądać ewentualnie ten mój podpis. Dowiedziałem się paru rzeczy, których nie wiedziałem wcześniej. Wysiadłem z auta i nie chciałem jechać dalej. To było trochę buńczuczne, bo niewiele to zmieniło ogólnie - przyznał.

Artur Boruc w trakcie kariery piłkarskiej występował w takich klubach, jak Pogoń Siedlce (1996-1999), Legia Warszawa (1999-2005 i 2020-2022), Dolcan Ząbki (wypożyczenie w 2000 roku), Celtic Glasgow (2005-2010), Fiorentina (2010-2012), Southampton (2012-2014) oraz Bournemouth (2015-2020).