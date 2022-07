Trener Wisły Płock krytykuje nowe przepisy. "Furtka dla bogatych"

Do niemal samego początku rozgrywek Ekstraklasy nie było wiadomo jak kształt nabierze modyfikowany przepis o młodzieżowcu. Wokół tego zagadnienia było wiele niejasności, lecz finalnie kluby osiągnęły porozumienie i zmieniono jego postanowienia.

Pavol Stano skrytykował przepis o młodzieżowcu. "To furtka dla bogatych"

Po zmianach w przepisach nie jest już wymagane, aby młodzieżowcy występowali w każdym meczu. Kluby są natomiast zobowiązane, aby zawodnicy ze statusem młodzieżowców wystąpili łącznie przez 3000 minut w danym sezonie. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony to zostaną na nie nałożone kary. Ich wielkość waha się od 500 tysięcy do 3 milionów złotych.

Podjęte zmiany wywołały różne reakcje. Zdecydowanym przeciwnikiem takiego kształtu przepisu jest natomiast trener Wisły Płock Pavol Stano: - Otwiera to furtkę dla bogatszych klubów, które nie będą musiały przestrzegać tego przepisu. Można dyskutować, czy jest to fair. My natomiast nie chcemy płacić. Mówiłem już wcześniej, ale powtórzę, że kombinowanie z tym przepisem jest bezsensowne - powiedział Stano, cytowany przez WP SportoweFakty.

- Jest to dylemat nie tylko trenera, ale całego klubu. My w tym momencie chcielibyśmy grać z młodzieżowcem w składzie w każdym meczu. Nie chcemy tego zostawiać na koniec sezonu. Nie boimy się stawiać na młodych, ale z drugiej strony w składzie jest duża rywalizacja i młodzież nic za darmo nie dostanie - rozwinął wątek szkoleniowiec Wisły.

Przepis o młodzieżowcu wzbudza dużo kontrowersji. Niektórzy właściciele klubów uważają, że powinien on zniknąć: - Na tym poziomie na boisku powinni występować najlepsi, a nie uprzywilejowani nierozsądnymi przepisami. To wbrew idei rywalizacji i sportu. Musimy postanowić, czy chcemy, aby nasze drużyny walczyły w europejskich pucharach, adekwatnie do możliwości prawie czterdziestomilionowego kraju. A może jednak powinniśmy "promować" zawodników grup menadżerskich, którym w ostatnim roku, jako kluby zapłaciliśmy ponad 40 milionów złotych? Kto najbardziej broni tego przepisu? Wiadomo… Do tego kilku zaprzyjaźnionych dziennikarzy i tak mydlone są oczy kibicom - grzmiał Michał Świerczewski, właściciel Rakowa Częstochowa.