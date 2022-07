W Kielcach najpierw dymy, potem święto. Legia zatrzymana przez Koronę

W Kielcach przyjazd Legii Warszawa był tradycyjnie już wielkim świętem. Już kilka dni przed meczem, wszystkie bilety na ten pojedynek zostały sprzedane. Pojedynek ten obejrzało niemal komplet publiczności (14515), w tym ok. 700 osobowa grupa fanów Legii Warszawa. Już kilkadziesiąt minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego atmosfera na stadionie była znakomita i kibice głośno wspierali swoich ulubieńców.

Jeden celny strzał w pierwszej połowie i dymy w Kielcach

Gospodarze szybko mogli objąć niespodziewane prowadzenie i odwdzięczyć się kieleckim kibicom za znakomite wsparcie. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Adama Deji, w świetnej sytuacji, z pięciu metrów nie trafił w bramkę Jauhienij Szykauka. W 21. minucie mecz został przerwany na osiem minut. To efekt tego, że najbardziej zagorzali kibice Korony Kielce odpalili środki pirotechniczne i cały stadion był zadymiony.

Kielce, 16.07.2022. PKO Ekstraklasa: Korona Kielce - Legia Warszawa Wojciech Habdas/Agencja Wyborcza.pl

Potem w tej części niewiele działo się ciekawego. Goście w ataku pozycyjnym grali słabo. Ich dwie najlepsze sytuacje to piękny, techniczny strzał Josuego z 20 metrów, który powędrował tuż nad poprzeczką. Dorą szansę miał też w 39. minucie Robert Pich, ale nie trafił z woleja w bramkę z ok. 12 metrów po dośrodkowaniu z prawej strony Artura Jędrzejczyka.

Najlepiej o poziomie tej części świadczy liczba strzałów - zaledwie jeden celny (Legia), a w sumie tylko siedem.

Osłabienie nie przeszkodziło Legii

Już po kwadransie drugiej połowy Legia Warszawa straciła Mateusza Wieteskę, który otrzymał drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko. Trener Kosta Runjaic zdecydował poświęcić Roberta Picha i wprowdzić drugiego stopera - Maika Nawrockiego.

Paradoksalnie, mimo liczebnego osłabienia, to faworyci byli dłużej przy piłce i prowadzili grę. W 73. minucie z prawej strony dośrodkował, a Ernest Muci strzałem głową z pięciu metrów dał Legii Warszawa prowadzenie.

Dziesięć minut później Korona Kielce wyrównała. Po stracie Legii Warszawa, z prawej strony po ziemi podał Luka Zarandia, a zupełnie nieobstawiony w polu karnym, Jakub Łukowski z ostrego kąta mocnym strzałem w okienko pokonał Kacpra Tobiasza. W tym momencie goście grali w dziewiątkę, bo poza boiskiem był Maik Nawrocki. Charatin już stał na linią boczną, by zmienić kontuzjowanego Nawrockiego.

- Szacunek dla naszych zawodników. Momentami można było być dumnym z tego, jak próbowaliśmy grać z tak dobrą drużyną. Mieliśmy swój plan i go realizowaliśmy - powiedział po meczu Leszek Ojrzyński, trener Korony Kielce.

50-letni szkoleniowiec podtrzymał swoją dobrą passę w meczach z Legią Warszawa przed własną publicznością. Nie przegrał żadnego z siedmiu takich spotkań (trzy z Koroną Kielce, dwa z Podbeskidziem Bielsko-Biała i po jednym z Górnikiem Zabrze i Arką Gdynia).

- Mecze w Kielcach zawsze należą do trudnych. Byliśmy blisko wygranej, ale nie udało się. Zdobyliśmy bramkę, która nie została uznana. Potem strzeliliśmy gola, ale też straciliśmy, grając w osłabieniu. Walczyliśmy dzielnie do końca. Jestem dumny z naszej postawy – to jest to, czego oczekuję od drużyny. Oczywiście, mieliśmy pewne braki, nad którymi musimy pracować - dodał Kosta Runjaic.

W następnej kolejce Legia Warszawa podejmie Zagłębie Lubin, a Korona Kielce zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. W innych sobotnich meczach Lech Poznań przegrał niespodziewanie przed własną publicznością ze Stalą Mielec 0:2, a Jagiellonia Białystok pokonała u siebie Piast Gliwice 2:0.

Korona Kielce - Legia Warszawa 1:1 (0:0)

Bramki: Łukowski (83.) - Muci (73.).

Korona: Forenc - Szymusik (75. Danek), Petrov, Trojak, Balić (73. Corral) - Kiełb (73. Zarandia), Sewerzyński, Deja, Podgórski Ż (62. Frączczak) - Łukowski - Szykauka (62. Śpiączka Ż).

Legia: Tobiasz - Jędrzejczyk Ż, Wieteska Ż CZ, Rose, Ribeiro - Slisz - Wszołek, Josue Ż, Muci (98. Sokołowski), Pich (62. Nawrocki, 84. Kharatin) - Rosołek.

Sędziował: Tomasz Musiał. Widzów: 14515.