Raków się nie zatrzymuje. Chce "topowego pomocnika w lidze"

Raków Częstochowa nie marnuje czasu i sprowadza kolejnych piłkarzy w letnim oknie transferowym. Jak dotąd wicemistrzowie Polski wypożyczyli Stratosa Svarnasa z AEK-u Ateny i pozyskali Xaviera Dziekońskiego z Jagiellonii Białystok oraz Fabiana Piaseckiego ze Śląska Wrocław. Wiele wskazuje na to, że to nie koniec działań Rakowa.

Media: Raków Częstochowa chce pomocnika z ligi szwedzkiej. Ma za sobą debiut w reprezentacji

Szwedzki dziennik "Sportbladet" informuje, że Raków Częstochowa jest zainteresowany sprowadzeniem Gustava Berggrena, pomocnika Hacken. 24-latek ma już za sobą debiut w reprezentacji Szwecji, do którego doszło we wrześniu 2020 roku w meczu towarzyskim z Mołdawią (1:0). Umowa Berggrena z Hacken jest ważna tylko do końca czerwca 2023 roku. - Kilka klubów interesuje się Gustavem, ale nie będę mówił o konkretach - stwierdził Martin Ericsson, dyrektor sportowy Hacken w rozmowie z "Sportbladet".

W zeszłym roku zainteresowanie Gustavem Berggrenem wykazywała m.in. Bologna, Union Berlin czy Mallorca, ale ostatecznie pomocnik pozostał w Hacken. "Gustav najlepiej radzi sobie jako lekko cofnięty pomocnik, ewentualnie defensywny pomocnik. Dobrze operuje piłką, nie ryzykuje, ma wizję, ale czasem ginie w meczach. Mimo wszystko uważam go za topowego pomocnika w lidze" - pisze profil "Szwedzka Piłka" na Twitterze. Prawdopodobnym następcą Berggrena w Hacken będzie Simon Gustafson, który w latach 2018-2022 był związany z Utrechtem.

Gustav Berggren zagrał już 15 meczów w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył sześć bramek i zanotował pięć asyst. Hacken jest liderem ligi szwedzkiej po trzynastu meczach z 28 punktami i ma punkt przewagi nad Djurgarden.