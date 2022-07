Podolski: Są drużyny jak Lech Poznań. Mają pieniądze, a mimo to nie osiągają celów

Górnik Zabrze przystąpi do nowego sezonu Ekstraklasy w nieco odmienionym wydaniu. Drużynę do rozgrywek przygotowywał bowiem nowy szkoleniowiec Bartosch Gaul, który przyznał, że kadra zespołu może zostać jeszcze wzmocniona o kolejnych zawodników. Bezapelacyjną gwiazdą klubu pozostaje jednak Lukas Podolski, który z optymizmem spogląda w przyszłość.

Lukas Podolski otrzymał pytanie o rozpoczynający się sezon. "Nadal jestem zmotywowany"

Doświadczony napastnik opowiedział o swoich przewidywaniach w rozmowie z oficjalną stroną klubu: - Nie możemy marudzić w Górniku, że nie ma tego albo tamtego. Nie ma co płakać, trzeba szukać innych dróg. Na pewno nie możemy powiedzieć, że będziemy grać o mistrza Polski. Może będziemy mogli to powiedzieć za trzy, pięć albo dziesięć lat. Są drużyny, które mają pieniądze, jak Lech, a mimo to nie osiągają celów, odpadają z pucharów. Pieniądze nie wygrywają, ale jednak dają przewagę - zadeklarował Podolski.

Zawodnicy Górnika Zabrze mają za sobą wymagający obóz przygotowawczy. Jak przyznał Podolski, na treningach było więcej intensywności oraz biegania, jednak zawodnicy są zadowoleni z nowego trenera: - Mam nadzieję, że efekty naszych przygotowań będą widoczne już w pierwszym meczu, jednak sezon jest długi. Ważne jest dobrze rozpocząć, jednak nie możemy też panikować, jakby nie udało nam się od razu osiągnąć dobrego wyniku - dodał.

Górnik Zabrze do nowego sezonu przystąpi wzmocniony o kilku zawodników. Drużyna potwierdziła już bowiem transfery Pawła Olkowskiego, Szymona Włodarczyka, Jeana Julesa, Kevina Brolla oraz Jonatana Kotzke.

Drużyna Gaula rywalizację w Ekstraklasie rozpocznie w poniedziałek 18 lipca o godzinie 19 meczem z Cracovią. Górnik zagra przed własną publicznością i nowy szkoleniowiec będzie miał okazję na potwierdzenie, że był dobrym wyborem działaczy klubu.