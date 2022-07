Ekstraklasa wróciła. Łatwo nie było. Raków męczył się do 79. minuty

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Była 79. minuta meczu. Do tego czasu Warta Poznań w pierwszej połowie mądrze, a w drugiej nieco już rozpaczliwie broniła się przed atakami Rakowa Częstochowa. Wtedy piłkę w polu karnym dostał Vladislavs Gutkovskis, do którego podawał z 16 metra Mateusza Wdowiak. Łotewski napastnik uderzył precyzyjnie, obok świetnie dotychczas spisującego się bramkarza Adriana Lisa i dał zwycięską bramkę dla faworytów. Trzeba jednak dodać, że duży błąd w tej akcji popełniła obrona Warty Poznań, zostawiając osamotnionego Gutkovskisa.

REKLAMA

Christian Eriksen podpisał kontrakt. Hit. Dołączył do Manchesteru United

Raków miał problem z wysokim pressingiem Warty

Niewiele wskazywało, że w tym meczu może dojść do niespodzianki. Raków Częstochowa to bowiem wicemistrz kraju i zdobywca Superpucharu Polski, który w tym sezonie chce walczyć o zdobycie mistrzowskiego tytułu. Warta Poznań to natomiast dopiero 11. drużyna ubiegłego sezonu. Statystyki były również bardzo bolesne dla piłkarzy z Wielkopolski. Przegrali wszystkie cztery poprzednie mecze w ekstraklasie z Rakowem Częstochowa i nie zdobyli w nich choćby gola.

Wszystkie wymienione wyżej statystyki i pozycje w tabeli w ubiegłym sezonie, nie miały potwierdzania w pierwszej połowie. Wicemistrz Polski w niej zawiódł, miał olbrzymi problem w ataku pozycyjnym, nie mogąc sobie poradzić z wysokim pressingiem Warty Poznań i jej agresywną grą. Problemem dla gospodarzy było nawet wymienienie kilku podań na własnej połowie, nie mówiąc już o stworzeniu dogodnej sytuacji do zdobycia gola. Częstochowianie oddali w tej części zaledwie jeden celny strzał na bramkę. To właśnie drużyna prowadzona przez najmłodszego trenera w ekstraklasie, 32-letniego Dawida Szulczka była bliżej objęcia prowadzenia. W doliczonym czasie gry Miłosz Szczepański, były piłkarz Rakowa Częstochowa, z trzech metrów strzelił głową w poprzeczkę.

Adrian Lis mógł zostać bohaterem meczu

Ten sam zawodnik mógł otworzyć wynik na początku drugiej połowy. W 52. minucie przy biernej postawie obrońców gospodarzy, strzelił potężnie z 20 metrów, ale tuż nad poprzeczką. Cztery minuty później Szczepański, który dotychczas był najlepszym zawodnikiem gości, niespodziewanie został zmieniony.

Już po jego zejściu Raków Częstochowa zaczął dominować i stwarzać sobie mnóstwo bardzo dobrych okazji do zdobycia bramki. Vladislavs Gutkovskis i Ivi Lopez przegrali pojedynki sam na sam ze świetnie dysponowanym Lisem, a rezerwowy Sturgeon fatalnie przestrzelił z jedenastu metrów. Aż wreszcie przyszła 80. minuta, o której wspomnieliśmy wyżej.

Lewandowski w Barcelonie? Laporta komentuje. "Bayern nie odpowiedział"

Raków Częstochowa - Warta Poznań 1:0 (0:0)

Bramka: Gutkovskis (80.)



Raków: Kovacević - Racovitan, Arsenić, Rundić - Tudor Ż (67. Sturgeon), Papanikolau, Lederman, Soarescu (81. Długosz) - Lopez (85. Piasecki), Gutkovskis (85. Musiolik), Wdowiak (81. Kochergin).

Warta: Lis - Ivanov, Szymonowicz, Stavropoulos - Grzesik, Kupczak (71. Kiełb Ż), Kopczyński, Maenpaa, Matuszewski (91. Jakóbowski)- Szczepański (56. Papeau), Corryn.

Sędziował: Jarosław Przybył.