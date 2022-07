Media: Przełom ws. Iviego Lopeza, najlepszego piłkarza ekstraklasy

W przededniu startu nowego sezonu ekstraklasy wciąż niejasna jest przyszłość Iviego Lopeza, a więc lidera Rakowa Częstochowa, najlepszego piłkarza ligi i króla strzelców ubiegłego sezonu. Wszyscy w Częstochowie zdają sobie sprawę, jak wiele zależy w grze zespołu od formy Hiszpana i robią wszystko, aby zatrzymać go na dłużej. Wiele wskazuje, że na dniach może dojść do przełomu w tej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozmowa z Christianem Falkiem z Bilda o transferze Roberta Lewandowskiego

Ivi Lopez blisko nowego kontraktu

Choć kontrakt Iviego Lopeza obowiązuje do czerwca 2024 roku i Raków spokojnie mógłby zatrzymać go u siebie jeszcze na rok, to celem jest przedłużenie kontraktu. Spora podwyżka i długoletnia umowa odstraszyłaby zainteresowanych pozyskaniem piłkarza, wśród których jest m.in. MOL Fehervar. Według informacji sprzed miesiąc Węgrzy mieli być w stanie zapłacić za niego 1,5 miliona euro, a więc kwotę, która ma być wpisana jako klauzula odejścia.

125 mln euro za sezon dla Cristiano Ronaldo? Astronomiczna oferta

Raków piłkarza nie chce sprzedawać i upór się prawdopodobnie opłacił. Jak podają Meczyki.pl, klub przedłuży z nim kontrakt do czerwca 2026 i zagwarantuje dużą podwyżkę. Jego agenci mają być już w Częstochowie w celu ustalenie szczegółów nowej umowy. Nie wiadomo, ile będzie zarabiać po podwyżce.

Wszołek: Byłem najlepszym wahadłowym w Unionie. To nie piłka decydowała

Lopez trafił do Rakowa we wrześniu 2020 roku. Wcześniej występował m.in. Getafe B, Sevilli Atletico czy Levante. W Częstochowie szybko stał się jednym z liderów zespołu. W tym momencie może pochwalić się imponującym dorobkiem 34 goli i 20 asysty w 76 meczach zespołu na różnych frontach.

Raków już w piątek zagra z Wartą Poznań. Później zespół Papszuna czeka mecz z Astaną w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.