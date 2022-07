Legia zmienia decyzję ws. meczu z Celtikiem. Ważne wiadomości dla kibiców

Miniony sezon nie był udany w wykonaniu Legii Warszawa, a sam Artur Boruc finalnie nie miał okazji na pożegnalne starcie w Ekstraklasie. Bramkarz miał bowiem wdać się w konflikt z klubem dotyczący płatności kary po jednym ze spotkań. Ostatecznie podjęto decyzję o organizacji dodatkowego meczu towarzyskiego, w którym nastąpi wcześniej wspomniane pożegnanie.

Podjęto decyzję, że będzie to mecz z Celtikiem Glasgow, czyli klubem, w którym w przeszłości również występował Artu Boruc i gdzie także wspomina się go bardzo dobrze. Oprócz samego meczu zaplanowano liczne dodatkowe atrakcje, a samo wydarzenie określono mianem "królewskiego dnia".

Inicjatywa była rzecz jasna ciekawym pomysłem, jednak kibicom Legii nie przypadły do gustu ceny biletów na to spotkanie, które wahały się od 60 do 130 złotych (ceny biletów normalnych). Na zniżki mogli liczyć natomiast posiadacze karnetów. Do sprawy odniósł się także sam Artur Boruc, który stwierdził, że nie ma żadnych profitów ze sprzedaży biletów.

Finalnie klub jednak odniósł się do opinii kibiców i zdecydował się na obniżenie cen wejściówek: - Wsłuchując się w głos kibiców, dziś od godziny 17:00 ceny wszystkich biletów zostały obniżone o 20 zł. Bilety dla dzieci poniżej 13. roku życia dostępne są w cenie 10 złotych. Wszyscy, którzy wcześniej kupili bilety będą mogli uzyskać zwrot różnicy w cenie - poinformowała oficjalna strona Legii.

- Zwroty będą realizowane od przyszłego tygodnia, tj. od 18 lipca. Maksymalny czas oczekiwania na zwrot wynosił będzie 14 dni. Szczegóły, dotyczące specjalnego upominku, zostaną na początku przyszłego tygodnia wysłane do osób, które do 14 lipca do godz. 16:59 kupiły bilety. Przypominamy też, że nadal z karnetem na nowy sezon obowiązuje zniżka 30 proc. - można przeczytać w dalszej części oświadczenia.

Spotkanie pomiędzy Legią a Celtikiem zostanie rozegrane w środę 20 lipca o godzinie 18. Wcześniej stołeczna drużyna rozpocznie zmagania w Ekstraklasie od starcia z Koroną Kielce. Mecz odbędzie się na stadionie beniaminka w sobotę 16 lipca o 20.