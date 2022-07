Kosta Runjaić bardzo szczerze o sile kadry Legii Warszawa

Kibice i działacze Legii Warszawa liczą, że rozpoczynający się niebawem sezon Ekstraklasy będzie o wiele bardziej udany dla stołecznej ekipy. W poprzednim Legia niemal samego końca sezonu musiała walczyć o zapewnienie sobie utrzymania. W nowych rozgrywkach zespół poprowadzi Kosta Runjaić.

Kosta Runjaić odniósł się do sytuacji kadrowej Legii. "Potrzeba wzmocnień"

Pprócz zmiany trenera w Legii dokonano również kilku transferów. Dołączyli bramkarz Dominik Hładun, pomocnicy Robert Pich, Makana Baku, Paweł Wszołek oraz napastnik Blaz Kramer. Jak twierdzi jednak trener klubu, nie są to wystarczające wzmocnienia: - Potrzebujemy znaczących wzmocnień. Ile ich powinno być? W mojej opinii 3-4 klasowych, jakościowych zawodników, których moglibyśmy od razu wkomponować w zespół - powiedział Runjaić, cytowany przez legionisci.com.

- Mam także pewien idealny obraz, który dotyczy nowych zawodników, jakie powinni spełniać oczekiwania, ale nie będzie to łatwym zadaniem. Tych zawodników trudno będzie przekonać do gry w Legii i ich zakontraktować. Dla mnie w tej chwili pierwszym najważniejszym kryterium jest niezawodność, czyli gracze, którzy od razu mogą wkomponować się do drużyny - dodał także.

Transfery przeprowadzone przez Legię negatywnie oceniają również eksperci. Były reprezentant Polski i piłkarz m.in. Wisły Kraków Radosław Kałużny stwierdził, że stołeczna ekipa działa na "wariackich papierach": - Biednie wyglądają te jej transfery. Legia to zawsze Legia, ale niezrozumiała polityka transferowa, na którą w ostatnich latach poszła kupa kasy, długo będzie dawać się we znaki - stwierdził.

Jak donoszą jednak media, Legia pracuje nad kolejnymi transferami. Z warszawskim klubem łączony jest bowiem Jakub Świerczok, który występuje obecnie w japońskim Nagoya Grampus. Pozyskanie kolejnego napastnika zdaje się być priorytetem dla działaczy Legii. Mieli oni bowiem skontaktować się również z... Tomasem Pekhartem, z którym wcześniej nie zdecydowano się na przedłużenie kontraktu. Podobnie jak w przypadku Świerczoka, zadanie to nie będzie łatwe, bowiem rosły Czech nie narzeka na brak ofert.

Legia Warszawa rozpocznie rywalizację w zbliżającym się sezonie Ekstraklasy od meczu z Koroną Kielce, który obędzie się w sobotę 16.07 o godzinie 20. Starcie zostanie rozegrane na obiekcie beniaminka.