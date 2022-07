Łukasz Teodorczyk wróci do ekstraklasy? Został zaoferowany czołowemu klubowi

Jeszcze pięć lat temu Łukasz Teodorczyk mógł przebierać w ofertach czołowych klubów europejskich. Drużyny oferowały za niego ponad 20 mln euro. Spekulowano nawet, że Polak mógłby zastąpić Harry'ego Kane'a w Tottenhamie. Jednak w ciągu kilku lat jego sytuacja uległa radykalnej zmianie.

Łukasz Teodorczyk zaproponowany Radomiakowi Radom. Klub ma obawy

Ostatnie cztery sezony to pasmo niepowodzeń reprezentanta Polski. Przygoda z Udinese Calcio oraz RSC Charleroi okazała się pomyłką. W barwach tych drużyn wystąpił łącznie w 49 spotkaniach, w których zdobył zaledwie dwie bramki. Na przełamanie liczył w Vicenzie, gdzie grał przez ostatnie pół roku. 31-latek zagrał w 14 meczach, w których strzelił jednego gola, a jego drużyna spadła do Serie C.

Wraz z końcem czerwca wygasła umowa Teodorczyka z włoskim klubem. W tej sytuacji Polak pozostaje bez drużyny. Jak informują dziennikarze Weszlo.com, agent piłkarza stara się znaleźć miejsce dla piłkarza w Radomiaku Radom.

Beniaminek skończył sezon na siódmym miejscu. Najwięcej bramek dla Radomiaka zdobył Karol Angielski (18), czym wzbudził zainteresowanie zagranicznych klubów. Przed kilkoma dniami potwierdzono jego przenosiny do tureckiego Sivassporu. W tej sytuacji klub poszukuje następcy.

Czy będzie nim Teodorczyk? Ten transfer budzi niepokój wśród działaczy klubu. "Radomiak przygląda się propozycji, ale obawia się o dyspozycję zawodnika, który w ostatnich czterech sezonach rozegrał łącznie 1694 minuty i zdobył trzy bramki" - czytamy na stronie.

Jednak Teodorczyk to niejedyne nazwisko, które pojawia się na liście Radomiaka. Jak informują dziennikarze, klub jest zainteresowany także Brayanem Riascosem z Khaleeji. Jeśli nie uda im się znaleźć środkowego napastnika, wówczas mogą występować z "fałszywą" dziewiątką. W tej sytuacji miejsce nominalnego snajpera mogliby zajmować skrzydłowi. Jako potencjalnych kandydatów rozważa się Berto Cayargę i Daniego Ramireza.

Łukasz Teodorczyk jest wychowankiem Wkry Żuromin. Później trafił do Polonii Warszawa. Najpierw grał w jej rezerwach, a następnie przeniósł się do pierwszej drużyny. W 2013 r. trafił do Lecha Poznań, w którym spędził nieco ponad pół roku. Następnie wyjechał za granicę. Od tej pory występował w takich klubach, jak Dynamo Kijów, Anderlecht oraz Udinese Calcio, RSC Charleroi oraz Vicenza. W reprezentacji Polski wystąpił w 19 spotkaniach, w których zdobył cztery bramki. W 2018 r. pojechał z kadrą na mundial do Rosji.