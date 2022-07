Akademija Pandev - Lechia Gdańsk. Mecz o awans. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

W czwartkowy wieczór Lechia Gdańsk zagra o swoją przyszłość w tegorocznej edycji europejskich pucharów. W drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy czeka już Rapid Wiedeń, ale najpierw trzeba utrzymać wynik sprzed tygodnia i pokonać w dwumeczu Akademiję Pandev.

Lechia Gdańsk - Akademija Pandev. Walka o awans do II rundy Ligi Konferencji Europy

W pierwszym meczu nie obyło się bez kontrowersji. Już w 6. minucie spotkanie zostało przerwane z powodu rozrób na jednej z trybun. Po około 40 minutach rywalizację wznowiono, a delegat UEFA nie pozostawił kibicom żadnych wątpliwości. Jeśli ponownie dojdzie do przerwania meczu, wówczas zostanie przyznany walkower dla drużyny z Macedonii oraz kara finansowa dla polskiego klubu. Na szczęście kibice uspokoili się, a spotkanie dokończono.

Na stadionie w Gdańsku drużyna prowadzona przez Tomasza Kaczmarka wypracowała sporą zaliczkę przed rewanżem, triumfując 4:1. Drużynę do zwycięstwa poprowadził Flavio Paixao, który strzelił trzy bramki i asystował przy trafieniu Łukasza Zwolińskiego. Wydaje się więc, że awans gdańszczan do kolejnego etapu eliminacji jest jedynie formalnością. Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by polski klub roztrwonił na boisku przewagę trzech goli. Celowo piszemy "na boisku", bowiem tylko raz doszło do sytuacji, że mimo wygranej w pierwszym spotkaniu 4:1, zespół odpadł z rozgrywek. Wówczas stało się to na skutek decyzji działaczy. Mowa o spotkaniu Legii Warszawa z Celtkiem Glasgow z 2014 roku, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Lechia Gdańsk-Akademija Pandev. Gdzie i o której oglądać spotkanie? Transmisja TV, stream online

Rewanżowy mecz w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Akademiją Pandev i Lechią Gdańsk rozpocznie się w czwartek, 14 lipca o godzinie 17. Transmisję z tego spotkania będzie można zobaczyć na platformie Viaplay. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.